Quem é Prates na novela Travessia, aliado de Ari contra Guerra

Prates tem sido um nome citado em Travessia, embora ele ainda não tenha aparecido na trama. O que o público sabe até agora é que o personagem tem um forte elo com Ari e está tramando algo contra Guerra. Mas afinal, quem é Prates na novela Travessia? Nos próximos capítulos, o público descobrirá mais sobre a ligação dele com o passado do empresário e as tramoias que está planejando com o vilão de Chay Suede.

Guerra morre na novela Travessia?

Quem é advogado Prates na novela Travessia que fala com Ari?

Prates na novela Travessia tem sido citado aos poucos na trama. Primeiro, Chiara viu uma mensagem suspeita dele para Ari e indagou o amado por uma compra de ações misteriosa. Depois, o personagem de Chay Suede revelou ao amigo Gil que conta com a ajuda de Prates no golpe contra o sogro.

Os resumos da TV Globo ainda não mostram de fato quem é Prates na novela Travessia, apenas que ele tem ligação com o golpe de Ari nas ações de Chiara na construtora.

O ator que viverá Prates na novela Travessia ainda não teve seu nome divulgado pelo TV Globo. Por enquanto, ele é apenas um nome e se comunica com Ari pelo telefone. No entanto, a trama do folhetim de Gloria Perez tem indicado que em algum momento ele dará às caras.

Nos próximos capítulos, os resumos da Globo mostram que Prates terá fechado um acordo com Guida e vai alugar a casa da personagem de Negrini por alguns meses. Porém, o contrato não será para ele e quem vai mudar de resistência será Ari, o filho Tonho (Vicente Alvite) e mãe Núbia (Drica Moraes), depois que o golpe do maranhense nas ações de Chiara ficarem às claras.

Ari será investigado pela bomba no carro de Guerra

O golpe que Ari conseguiu dar em Guerra e Chiara com a ajuda de Prates será o estopim para que o vilão de Chay Suede comece a ser investigado pela bomba que quase matou o empresário e Cidália (Cassia Kis) alguns capítulos atrás.

Ari será confrontado por Chiara sobre o atentado nas próximas semanas da novela, mas negará qualquer envolvimento, mostram os resumos da emissora.

Porém, o golpe das ações deixará todos desconfiados. Ari vai assumir o modo de ataque na construtora e até mandará Talita sair de sua sala para que ela possa assumir o lugar.

Ainda não há confirmações sobre a autoria do crime, mas ele será o principal suspeito, pois a investigação de Helo contra Moretti não levará a provas concretas que ele possa ser o responsável pela bomba no carro.

