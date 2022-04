Enquete: quem ganha a dança dos famosos 2022?

Competição começou no dia 3 de abril e ficará no ar durante os próximos meses de 2022

Quem ganha a dança dos famosos 2022? A competição já começou e agora 12 famosos disputam pelo título de campeão da temporada. Vote na enquete e nos diga de quem é a sua torcida! A atração é exibida aos domingos, a partir das 18h00, no programa Domingão com Luciano Huck.

Quem venceu a primeira rodada do Dança dos Famosos 2022

A primeira etapa da competição aconteceu no dia 3 de abril e a atriz Jéssica Ellen levou a melhor. A famosa dançou forró eletrônico e recebeu a maior pontuação entre as duplas femininas, que competiram na primeira rodada. A segunda rodada (10/04) será apenas entre os homens.

No júri que premiou Jéssica Ellen a melhor da semana, estavam: Renato Góes, Fátima Bernardes, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba.

Vitória Strada

Vitória Strada é atriz, tem 25 anos de idade e é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela tem um relacionamento com a também atriz Marcella Rica desde 2019. Na competição de dança, ela disputa ao lado do professor Wagner Santos.

Na primeira rodada, disputada apenas entre as mulheres, a atriz dançou “Cachaça, Mulher e Gaia”, do grupo Cavaleiros do Forró.

Ana Furtado

Casada com Boninho, o chefão do Big Brother Brasil e diretor de vários programas da Globo, como o The Voice, No Limite, entre outros, Ana Furtado tem 48 anos e é carioca. A apresentadora está atualmente na frente do É de Casa, e também já apresentou o Bem Estar, já cobriu Ana Maria Braga no Mais Você, e esteve em outras atrações da emissora.

A famoso compete ao lado do professor Leandro Azevedo no Dança dos Famosos 2022. Na primeira rodada, ela dançou Meu Vaqueiro, Meu Peão, de Mastruz com Leite.

Gkay é quem ganha o dança dos famosos 2022?

Gkay é influenciadora digital, humorista e atriz, a famosa sediou em 2021 a “Farofa da Gkay”, evento que reuniu diversas celebridades e fez barulho nas redes sociais. O nome verdadeiro da influencer é Gessica Kayane, ela tem 29 anos de idade e é de Solânea, na Paraíba.

No Dança dos Famosos 2022, Gkay tem a ajuda do professor Rodrigo Thomaz. Ela competiu na primeira etapa dançando a música “Camarote”, de Wesley Safadão.

Jojo Todynho

A vencedora de A Fazenda 12 também está entre os participantes que competem para ver quem ganha o Dança dos Famosos 2022. A cantora é de Bangu, no Rio de Janeiro, tem 25 anos e é dona do hit “Que tiro foi esse”. Depois que venceu o reality show da Record TV, ganhou seu próprio programa na Multishow, o Jojo Nove e Meia.

Na primeira rodada da competição, a famosa competiu com a música Você Não Vale Nada”, do Calcinha Preta, ao lado do professor Rolon Ho.

Zezé Polessa

A atriz de 68 anos de idade é natural do Rio de Janeiro e esteve recentemente nas telinhas, como Berta de Verdades Secretas. Antes disso, sua última novela havia sido O Último Guardião, em 2018. Desde então, ela também lançou os filmes Juntos a Magia Acontece (2019) e O Auto da Boa Mentira (2021).

Na primeira semana de competição, Zezé dançou “Fiquei Sabendo”, do grupo Aviões do Forró, ao lado de Hugo Frade.

Jéssica Ellen

Ganhadora da primeira etapa da competição do Domingão, Jéssica Ellen dançou Vai Coleguinha, do Forró do Miúdo, com o professor Marcus Lobo. A famosa tem 29 anos e nasceu no Rio de Janeiro.

Em 2021, ela esteve no The Masked Singer Brasil e também atuou na novela Amor de Mãe, como Camila. Atualmente, ela está no filme Medida Provisória, que estreia nos cinemas brasileiros em 14 de abril de 2022.

Gil do Vigor está entre os competidores do dança dos famosos 2022

Um dos nomes que mais fizeram sucesso no BBB de 2021, Gil do Vigor tem lotado a agenda desde que deixou o reality show. Além de trabalhar em várias campanhas publicitárias, o famoso também tem um quadro no Mais Você e dá às caras pelos programas da TV Globo. O pernambucano tem 30 anos e ficou em quarto lugar na edição passada do Big Brother Brasil.

Douglas

O jogador de vôlei da seleção brasileira vai competir no Dança dos Famosos 2022. O atleta já era conhecidos dos fãs de esportes, mas em 2021 caiu nas graças da internet ao fazer sucesso no Instagram e Twitter na época das Olímpiadas de Tóquio. O famoso chegou a ser cotado entre os participantes do camarote do BBB 22, mas não chegou a participar do reality show.

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, em São Paulo, o jovem tem 26 anos de idade retornou há poucos meses ao Brasil. Douglas disse que precisava cuidar de sua saúde mental e deixou o time que competia na Europa para trás.

Tierry – Quem ganha o dança dos famosos 2022?

O cantor baiano tem 32 anos de idade e é dono de hits como “Cracudo”, “Vou Sim”, “Rita” e “Soldado Abatido”. Antes de ficar famoso com canções em sua própria voz, ele também compôs sucessos para Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Lucas Lucco, Ivete Sangalo, entre outros. Ele tem quase três milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify e mais de quatro milhões de inscritos em seu canal do Youtube.

Vitão na lista de quem pode ganhar o dança dos famosos 2022

O cantor de 22 anos de idade é natural de São Paulo. Vitão é seu nome artístico, o verdadeiro nome do famoso é Victor Carvalho Ferrira. Ele já gravou músicas com Anitta, Tiaguinho e Luísa Sonza, com quem teve um relacionamento polêmico nos últimos anos. No Youtube, o famoso tem 2,2 milhões de inscritos e 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Xande de Pilares

O cantor de 52 anos de idade é do Rio de Janeiro e fez fama ao integrar o grupo Revelação durante duas décadas. Em 2014, o músico lançou seu primeiro trabalho solo. O artista tem 1,7 milhões de fãs no Instagram e mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, no Youtube, seu canal oficial tem mais de 400 mil inscritos e alguns de seus videoclipes, como Sacada, chegam a bater mais de 4 milhões de visualizações.

Sergio Menezes

Sergio Menezes é ator, o famoso é do Rio de Janeiro e tem 49 anos de idade. Recentemente, ele marcou participação na novela Quanto Mais Vida Melhor, atual atração da faixa das 19h da TV Globo. Em 2021, ele esteve no filme O Novelo e pouco antes, em 2020, Sergio atuou na série Hard, produção na TV fechada. Em 2018, ele trabalhou na Rede Globo com Carcereiros, O Tempo Não Para e Pega Pega.

