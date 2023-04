VOTE: quem deve ganhar a Dança dos Famosos 2023?

A competição da Dança dos Famosos 2023 vai até julho, e como ainda há muita disputa pela frente, veja como está a opinião do público sobre os favoritos do reality musical. Há 14 participantes.

Quem ganha a Dança dos Famosos?

A Dança dos Famosos ganhou uma repaginada em 2023 e por isso começou com uma dinâmica inédita. Os participantes da edição foram separados em quatro grupos. Esta primeira fase da disputa fez com que os competidores dançassem sempre juntos e trouxessem novidades ao público nas apresentações em conjunto.

Ao final desta fase, o grupo com a pior colocação foi parar na repescagem e houveram eliminados. Só então foi iniciada a fase individual do jogo, que é parecida com as temporadas anteriores da atração do Domingão. Agora, competem sete mulheres e sete homens e queremos sabe quem merece levar o título de campeão para casa.

Atualmente, o programa está em fase classificatória entre as mulheres. Elas dançarão por algumas semanas e as piores colocadas passarão por uma nova repescagem. Depois, começa então a fase dos homens e o processo se repete, até que a reta final chegue.

O reality show é longo, tem em média três meses e muitas etapas. Na bancada de jurados, os convidados artistas são diferentes a cada semana, já os técnicos são fixos: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. A plateia também vota nos competidores e ajuda a escolher quem ganha o dança dos famosos 2023.

Quem já foi eliminado em 2023?

Dois artistas já deixaram o Dança dos Famosos 2023, o cantor e Guito e a atriz, cantora e ex-BBB Linn da Quebrada. Eles faziam parte do Grupo D, que na primeira fase da competição teve a pior colocação e por isso acabou na primeira repescagem da temporada.

Assim, Guito e Linn da Quebrada competiram contra os colegas de grupo Priscila Fantin e Nattan. Os dois acabaram levando a pior por conta de 0,2 nos pontos e foram eliminados do jogo. Guito e Linn empataram em 59, enquanto seus adversários fizeram 59,2 cada e conseguiram se manter no jogo.

Quem já venceu o Dança dos Famosos?

Uma das atrações mais tradicionais dos domingos nas telinhas da Globo, a competição de Dança é realizada desde 2005 e ano seguinte foi até marcado por duas edições. Então muita gente já passou pelo programa e vários nomes foram coroados campeões.

2005: Karina Bachini

2006: Juliana Didone

2006: Robson Caetano

2007: Rodrigo Hilbert

2008: Christiane Torloni

2009: Paolla Oliveira

2010: Fernanda Souza

2011: Miguel Roncato

2012: Rodrigo Simas

2013: Carol Castro

2014: Marcello Melo Jr

2015: Viviane Araújo

2016: Felipe Simas

2017: Maria Joana

2018: Léo Jaime

2019: Kaysar Dadou

2020: Lucy Ramos

2021: Paolla Oliveira

2022: Vitória Strada

