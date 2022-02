Quais vão ser as próximas novelas da Globo de 2022?

Alanis Guillen é Juma no remake de Pantanal; veja quais vão ser as próximas novelas da Globo - Foto: Divulgação/Globo

O ano está cheio de novidades para os noveleiros. Ao longo dos próximos meses, novos folhetins estreiam na tela da emissora e também mais reprises no Vale a Pena Ver De Novo. Quais vão ser as próximas novelas da Globo? Confira abaixo o que sabemos até agora para o ano de 2022.

Substituta de O Cravo e a Rosa e Vale a Pena Ver De Novo – Quais vão ser as próximas novelas da Globo?

Ainda não se sabe quais novelas vão substituir O Cravo e a Rosa (2000) e O Clone (2001) nas tardes da emissora. Entretanto, a aposta é que a Globo escolha outros folhetins do horário das seis ou das sete, como Cheias de Charme (2012), para ocupar o espaço deixado pela história de Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis).

Já para o Clone, novelas exibidas às 21h como A Favorita (2008) e América (2005) nunca foram reprisadas e podem ser uma boa aposta para o horário.

O Cravo e a Rosa e O Clone devem permanecer na grade da produção até o fim do primeiro semestre de 2022.

Pantanal será adiada novamente

Quem está ansioso para o remake de Pantanal terá que aguardar mais um pouco. A novela deve sofrer mais um adiamento devido ao novo surto de covid-19 que vem causando atrasos nas gravações. As informações são do Notícias da TV.

Sendo assim, Um Lugar ao Sol vai ser esticada até o começo de abril. A trama de Lícia Manzo já vem sendo prolongada através da edição desde o primeiro adiamento de Pantanal, que estava marcada para começar em 14 de março inicialmente.

Pantanal é a grande aposta da Globo para 2022, já que a versão original da trama, exibida em 1990, foi um grande sucesso. Enquanto isso, Um Lugar ao Sol amarga baixos índices de audiência.

Cara e Coragem – Quais vão ser as próximas novelas da Globo?

O horário das sete também terá novidades em breve. A partir de maio, Quanto Mais Vida, Melhor será substituída por Cara e Coragem, escrita por Claudia Souto.

A história terá como tema central o assassinato da poderosa empresária Clarice (Taís Araújo) e a vida dos dublês publicitários Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado). A vida dos protagonistas se cruzara com a da massoterapeuta Anita (Taís Araújo), que por coincidência é sósia de Clarice.

Mar do Sertão estreia depois de Além da Ilusão

Além da Ilusão, nova novela das seis, estreou em 7 de fevereiro e ainda tem muita história para contar, mas sua substituta já foi definida.

Mar do Sertão deve ir ao ar na faixa das 18h no segundo semestre de 2022, ainda sem mês definido. A novela é escrita por Mario Teixeira e terá uma temática contemporânea ambientada em uma cidade fictícia do Nordeste brasileiro. O elenco ainda não foi definido.

Por enquanto, o público acompanha o romance entre Elisa (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti) na trama de Alessandra Poggi.

Olho por Olho

Depois de Pantanal, a Globo irá exibir Olho por Olho. A trama deve ir ao ar no segundo semestre de 2022, ainda sem mês definido.

A novela é escrita por João Emanuel Carneiro, mesmo ator de Segundo Sol (2018) e Avenida Brasil (2012). De acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, Regina Casé, Sophie Charlotte e Letícia Colin são algumas das atrizes que estão no elenco do folhetim.

