Enquete R7 atualizada: quem sai de A Grande Conquista hoje (07/06)

A terceira Zona de Risco foi formada nesta quarta-feira, 7, e Erick, Thiago Servo e Gyselle correm risco de eliminação em A Grande Conquista. Um deles deixará a corrida pelo prêmio de R$ 1 milhão no programa ao vivo de amanhã. Enquanto o público segue votando, a Enquete R7 atualizada já mostra quem será eliminado.

Enquete R7 atualizada atualizada aponta para a eliminação de Erick

Erick é quem deve deixar o confinamento nesta quinta-feira, 8, de acordo com o Votalhada, que reúne o resultado das principais enquetes feitas pelos sites de entretenimento.

Até às 10h30 de hoje, o participante tinha o menor percentual de votos para ficar, com apenas 18,13%. Se os fãs do participante não votarem para ele permanecer na competição, é provável que ele seja o terceiro eliminado de A Grande Conquista.

Gyselle não corre riscos de deixar o programa. A competidora tem a maioria dos votos do público, somando 48,45% da enquete R7 atualizada e deve continuar no confinamento.

Em segundo lugar está Thiago Servo, que tem 33,42% dos votos dos internautas e também deve ganhar uma nova chance de continuar na competição.

Vale lembrar que as enquetes consultadas pelo Votalhada não têm qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece no R7.

A Zona de Risco foi formada na terça-feira, 6. A dinâmica começou com a indicação dos Donos da Casa, Erick e Ricardo, que não poderiam votar em integrantes do grupo de invisíveis, já que eles ganharam a prova que dava imunidade. Sendo assim, a dupla optou por mandar Tiago Dionísio para a berlinda.

Em seguida, os participantes tiveram que escolher um dos Donos para ocupar a segunda vaga na votação popular. Com 10 votos, Erick foi o escolhido.

A formação de berlinda continuou com a votação da casa, e Gyselle foi a mais votada pelos companheiros de confinamento.

No programa de hoje, os três competiram na Prova da Virada, que deu a chance de um deles escapar da berlinda. Tiago Dionísio foi o vencedor e escolheu Thiago Servo para ocupar seu lugar.

Gyselle: 48,45% dos votos da enquete R7 atualizada

Thiago Servo: 33,42%

Erick: 18,13%

Votação de A Grande Conquista R7

O público pode votar na terceira Zona de Risco entre a noite de quarta e de quinta. A votação acontece exclusivamente no portal de A Grande Conquista no R7, única página que de fato contabiliza os votos do público para a eliminação. Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal do R7 e clique em 'A Grande Conquista' na aba superior (https://www.r7.com/);

Passo 2: a votação irá aparecer logo na página inicial. Clique no nome do participante que você quer que fique no programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'.

Passo 3: confirme o voto e aguarde o sistema computar. Para participar mais uma vez, clique em 'votar novamente'.

Quando é a eliminação?

A eliminação acontece na quinta-feira, 8, no final do programa. O reality show começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Jesus.

Até lá, o público continuar votando no R7. Nos realities shows da Record, a audiência deve votar em quem deve permanecer no programa e não para eliminar. O participante que tiver o menor número de votos é quem deixa a competição.

A cada semana, um confinado será eliminado jogo. O reality show é feito em um formato original da Record, que reuniu 70 candidatos às vagas na Mansão na primeira etapa da competição.

Até agora, na segunda etapa, dois participantes já foram eliminados. O programa terá duração de dois meses e meio e deve ter o ritmo acelerado na reta final para que sobrem apenas três jogadores para a grande final, quando um deles será escolhido para levar para casa o prêmio de R$ 1 milhão.

Quem já foi eliminado do A Grande Conquista:

Bruno Camargo: 11,67% dos votos

Stephanie Gomes: 18,39% dos votos

