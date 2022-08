Entrevista Ciro Gomes Jornal Nacional: horário e como assistir

A entrevista Ciro Gomes Jornal Nacional vai ao ar nesta terça-feira, 23, às 20h30, horário de Brasília. O candidato do PDT é o segundo convidado da semana de sabatinas comandadas por William Bonner e Renata Vasconcellos, que vão questionar os principais temas de seu plano de governo.

Que horas começa a entrevista Ciro Gomes Jornal Nacional?

Ciro Gomes será entrevistado a partir das 20h30, horário de Brasília, na Globo. Os âncoras do Jornal Nacional dão continuidade a série de sabatinas marcadas para esta semana com os principais candidatos à presidência para abordar pontos de sua campanha política e propostas de governo.

A sabatina terá 40 minutos de duração – o tempo é o mesmo para todos os candidatos e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio.

O Jornal Nacional convidou os cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para participarem de entrevistas individuais. A semana começou com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira e segue com Circo Gomes hoje. Na quinta, é a vez de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e na sexta, Simone Tebet (MDB). André Janones, o quinto convidado, teve a entrevista cancelada após desistir da candidatura.

A sabatina será exibida na televisão e na internet. Para assistir pelo meio mais comum, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Também é possível assistir online através do Globoplay e do G1.

Como assistir a entrevista de Ciro Gomes pela internet:

1 – Acesse o Globoplay (https://globoplay.globo.com/) através do navegador de seu celular/computador ou baixe o aplicativo na App Store ou Globopay.

2- Clique no ícone do lado superior direito para entrar em sua conta Globo. Insira o e-mail e a senha caso você já seja cadastrado ou entre utilizando as contas do Facebook, Google ou Apple. Quem não tiver cadastro terá que preencher os dados pessoais pedidos pela plataforma e concordar com os termos de uso e política de privacidade.

3- Depois de concluído o cadastro, clique em ‘Agora na TV’. A transmissão ao vivo começará em poucos segundos.

Entrevistas JN presidenciáveis

Além da entrevista de Ciro Gomes, o Jornal Nacional ainda exibe mais duas sabatinas nos próximos dias.

Na quarta-feira, 24, não haverá entrevista. As sabatinas continuam na quinta-feira, 25, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT. Quem finaliza a semana é Simone Tebet, do MDB. Os quatro convidados são os mais bem colocados nas pesquisas presidenciáveis.

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada em 18 de agosto, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, Lula lidera com 47% das intenções de votos. O petista manteve o resultado das últimas duas pesquisas em 31/07 e 19/06.

Já Bolsonaro continua em segundo lugar, mas avançou três pontos. O presidente agora tem 32% das intenções de votos – em 31/07, ele somava 29% dos votos.

Ciro Gomes ocupa o terceiro lugar com 7%, enquanto Simone Tebet tem 2%. Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB), Felipe d’Ávila (NOVO), Soraya Thronicke (União Brasil), Eymael (Democracia Cristã), Léo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

1º lugar – Lula (PT): 47%

2º lugar -Jair Bolsonaro (PL): 32%

3º lugar -Ciro Gomes (PDT): 7%

4º lugar -Simone Tebet (MDB): 2%

5º lugar -Vera (PSTU): 1%

