Eleições: qual é o número dos candidatos a presidente 2022?

12 candidaturas foram registradas no TSE para chefe do Executivo; é possível consultar números de todos os cargos pela internet

Em outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher os representantes para cinco cargos: presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Segundo a Agência Senado, neste ano, mais de 28 mil candidatos vão concorrer nas eleições, dos quais 12 querem a vaga no Palácio do Planalto. Saiba qual é o número dos candidatos a presidente 2022 e como consultar para os outros cargos.

Número dos candidatos a presidente 2022

No último dia 15 de agosto, terminou o prazo para os partidos, federações e coligações registrarem os candidatos que vão concorrer nas eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu, ao todo, 12 registros para o posto de chefe do Poder Executivo – quatro são mulheres.

Com tantos concorrentes, é importante saber o número dos candidatos a presidente 2022 e dos outros cargos para fazer uma “cola” e agilizar a votação no dia da eleição. Ao digitar o número, deve aparecer a foto do candidato na urna. Os 12 concorrentes ao Palácio do Planalto são:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 13

O ex-presidente Lula já foi candidato a presidente cinco vezes (1989, 1994, 1998, 2002 e 2006) e, em 2018, teve a candidatura barrada pelo TSE. O fundador do Partido dos Trabalhadores foi eleito em 2002 e reeleito em 2006, derrotando José Serra e Geraldo Alckmin, respectivamente. Mais uma vez, Lula aparece como um dos principais candidatos à presidência. O número do PT na urna é 13.

Jair Bolsonaro (PL) – 22

O atual presidente Jair Bolsonaro concorre à reeleição este ano e, assim como Lula, é considerado um forte candidato ao Palácio do Planalto. Bolsonaro é militar reformado, chegou ao posto de capitão do exército e, antes de ser presidente, foi vereador e deputado estadual. Na eleição deste ano, ele concorre pelo Partido Liberal (PL), tendo o general Braga Netto como vice. No número dos candidatos a presidente 2022, Bolsonaro é 22.

Ciro Gomes (PDT) – 12

O Partido Democrático Trabalhista registrou o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como representante para concorrer ao cargo de presidente da República em 2022. Ciro vem de uma família tradicional na política cearense e essa é a quarta vez que ele tenta ser chefe do Executivo. Conhecido por não ter papas na língua, o candidato do PDT tem mais de 70 processos no Tribunal de Justiça do Ceará. O número de Ciro Gomes é 12.

Simone Tebet (MDB) – 15

Simone Tebet é advogada, professora, escritora e senadora pelo Movimento Democrático Brasileiro. Pela primeira vez, concorre como presidenciável e nunca tinha ocupado uma vaga no Senado antes. Simone Tebet já foi deputada estadual e prefeita, além de ter disputado como vice-governadora do Mato Grosso do Sul em 2010. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo no estado. No número dos candidatos a presidente 2022, o dela é 15.

Leonardo Péricles (UP) – 80

Léo Péricles é morador de uma ocupação em Belo Horizonte, técnico em mecatrônica e tem uma trajetória política ligada aos movimentos estudantis e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Em 2008, foi candidato a vereador na capital mineira, mas não foi eleito. Já em 2020, concorreu como vice na disputa pela prefeitura da cidade e também não ganhou. O número de Leonardo Péricles na urna da eleição 2022 é 80.

Pablo Marçal (Pros) – 90

O candidato do Pros, Pablo Marçal, está envolvido em uma polêmica junto ao partido. Isso porque o empresário lançou a candidatura no dia 16 de agosto, mas o Pros já havia declarado que entraria na chapa para apoiar Lula na eleição. O que acontece é que duas alas disputam a liderança do partido; uma quer candidato próprio e a outra, não. A decisão depende do TSE, mas Pablo Marçal segue se declarando candidato, com o número 90.

Luiz Felipe d’Avila (Novo) – 30

O cientista político Luiz Felipe d’Avila é o candidato do Novo ao posto de chefe do Executivo e, segundo matéria publicada pela Veja, disse que não pretende apoiar nenhum candidato no segundo turno caso a disputa fique entre Lula e Bolsonaro. Fundador do Centro de Liderança Pública (CLP), d’Avila vem de uma família já bastante conhecida na política. No número dos candidatos a presidente 2022, o dele é 30.

Vera Lúcia (PSTU) – 16

Vera Lúcia já disputou o cargo de chefe do Executivo em 2018, também pelo PSTU, e teve apenas 0,05% dos votos válidos. Fundadora do partido, Vera é a única mulher negra que concorre à presidência da República e tem uma indígena como vice. Antes de tentar ser presidente, foi candidata a governadora de Sergipe, a prefeita de Aracaju e de São Paulo e a deputada federal. O número do PSTU, de Vera, é 16.

Sofia Manzano (PCB) – 21

Economista e professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Sofia Manzano já foi vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Adusb) e, quando trabalhou em São Paulo, atuou em movimentos sindicais. Ela tem mestrado em Desenvolvimento Econômico e doutorado em História Econômica e está na disputa pelo Partido Comunista Brasileiro, número 21.

José Maria Eymael (DC) – 27

O candidato da Democracia Cristã, José Maria Eymael, registrou a candidatura no TSE com o nome de Constituinte Eymael. Responsável por um jingle famoso lançado em 1985, ele concorre pela sexta vez ao cargo de chefe do Executivo, é empresário e advogado. Eymael já foi deputado federal e é fundador do partido pelo qual concorre agora, antes Partido Social da Democracia Cristã (PSDC). No número dos candidatos a presidente 2022, ele é 27.

Roberto Jefferson (PTB) – 14

Mesmo estando em prisão domiciliar, Roberto Jefferson é candidato à presidência da República pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que lidera o ranking de candidatos evangélicos nas eleições deste ano. Envolvido em escândalos de corrupção desde 2005, quando tecve o mandato de deputado federal cassado, Jefferson foi preso depois de confessar participação no esquema do mensalão em 2014. O número dele na urna é 14.

Soraya Thronicke (União Brasil) – 44

Eleita em 2018 para o Senado Federal pelo PSL, Soraya Thronicke é advogada e atual presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) no Senado. Conservadora, participou de movimentos de rua entre 2013 e 2017, mas não tem carreira política consolidada; o cargo de senadora é o primeiro ocupado pela candidata. No número dos candidatos a presidente 2022 na urna, Soraya Thronicke é 44.

Como ver o número dos candidatos a presidente 2022 e outros cargos pela internet?

Pela internet, é possível fazer a consulta do número dos candidatos a presidente 2022 e também dos que concorrem para governador, deputado federal, deputado estadual e senador. A página Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, no site do TSE, contém as informações sobre os mais de 28 mil candidatos na eleição deste ano, incluindo a numeração.

A consulta é feita por região, mas também pode ser nacional (onde é possível conferir os dados dos presidenciáveis). O site mostra, então, uma lista com todos os candidatos e depois é só clicar sobre o nome desejado para obter as informações. A prestação de contas e o patrimônio declarado também estão disponíveis para consulta pública no site. O endereço é divulgacandontas.tse.jus.br/divulga.