Entrevista com Lula hoje no Jornal Nacional será a partir das 20h30 - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@lulaoficial/@ricardostuckert

Entrevista com Lula hoje no Jornal Nacional; horário e como assistir

A entrevista com Lula hoje, quinta-feira, 25 de agosto, no Jornal Nacional irá acontecer após a novela Cara e Coragem e pode ser acompanhada pela internet ou televisão. Assim como os demais candidatos que foram sabatinados por William Bonner e Renata Vasconcellos, o ex-presidente passará por uma entrevista de 40 minutos e ao final, poderá fazer suas últimas considerações durante o período de 1 minuto.

+Eleições: quem são os candidatos a vice-presidente da República

Como assistir a entrevista com Lula hoje na TV Globo

A entrevista com Lula hoje no Jornal Nacional irá acontecer a partir das 20h30, de acordo com a programação do canal. Para conferir o conteúdo ao vivo, você pode optar pela maneira mais fácil que é sintonizar na emissora por meio de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros.

No entanto, caso não tenha uma TV em casa ou esteja longe do seu aparelho na hora da entrevista com Lula hoje, você pode optar por acompanhar tudo online. Para isso, você poderá utilizar a aba “Agora na TV” da Globoplay. Esta área da plataforma permite que você assista a programação em tempo real da emissora sem que precise pagar nada por isso.

Porém, para que seu acesso seja liberado, é necessário fazer um cadastro na plataforma streaming. Ao acessar o site https://globoplay.globo.com/, você clicará em “entrar” na lateral superior direita e em seguida em “cadastre-se”.

Você então informará os seguintes dados:

Nome completo

E-mail

Gênero

Data de nascimento

Além disso, você vai informar sua localização, detalhando país, estado e cidade em que reside. Não se esqueça de criar uma senha que tenha entre 8 e 15 dígitos que será usada sempre que você entrar na plataforma. Por último, selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade” e então clique em “cadastrar” para finalizar o processo.

Quem perder a entrevista com Lula hoje no Jornal Nacional poderá assistir a hora que quiser no catálogo da Globoplay. O programa fica disponível na íntegra de graça. Assim, tanto usuários pagantes quanto quem tem apenas a conta gratuita conseguem acessar o conteúdo.

A ordem das sabatinas do Jornal Nacional foram definidas por um sorteio que aconteceu no começo do mês de agosto, que contou com a produção do telejornal, mais os assessores dos partidos. Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro entrevistado, depois Ciro Gomes (PDT) foi ao telejornal e hoje é dia do candidato Lula (PT). Na sexta-feira, Simone Tebet (MDB) será sabatinada.

Lula vai participar de debate da Band?

A entrevista com Lula hoje será no Jornal Nacional, e na próxima semana, o ex-presidente deve participar do debate da Band. Formado pelo pool TV Bandeirantes, jornal Folha de S. Paulo, portal UOL e TV Cultura, o debate irá acontecer no dia 28 de agosto, domingo, às 21h (horário de Brasília).

O candidato do PT confirmou sua intenção de participar do debate por meio de sua coordenação da campanha, nesta quarta-feira (24), para a BandNews. O atual presidente Jair Bolsonaro ainda não confirmou presença. Ainda de acordo com a BandNews, fontes do palácio do planalto informam que o candidato do PL quer participar e que a maioria de seus assessores defende a presença dele no debate.

Assista ao anúncio da BandNews sobre o debate que vai acontecer no fim de semana:

