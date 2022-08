Eleições: quem são os candidatos a vice-presidente da República

Lembrando que os dados são do registro de cada candidato ao Tribunal Superior Eleitoral, mas a Justiça ainda pode indeferir candidaturas até o dia 12 de setembro

Candidatos a vice-presidente da República: são 12 os nomes que disputam o cargo de vice-presidente da República nas eleições 2022. O vice é eleito junto com o presidente, em chapa única, toma posse no mesmo dia e tem o compromisso de cumprir a Constituição Federal.

O vice-presidente da República é o segundo posto político de maior importância no País, e segundo a Agência Senado, é quem substitui o presidente em caso de doença, viagem, ou impeachment. Neste último ponto, a própria história política do Brasil é a prova disso.

Desde a criação do cargo, em 1891, oito vices assumiram a Presidência do Brasil: Floriano Peixoto, em 1891; Nilo Peçanha, em 1909; Delfim Moreira, em 1918; Café Filho, em 1954; João Goulart, em 1961; José Sarney, em 1985; Itamar Franco, em 1992; Michel Temer, em 2016.

Além de substituir o presidente da República, o vice também pode desempenhar missões especiais definidas pelo presidente.

Eleições: qual é o número dos candidatos a presidente 2022?

Candidatos a vice-presidente da República nas Eleições 2022

Abaixo listamos todos os candidatos a vice-presidente da República seguindo a ordem alfabética dos nomes registrados na urna.

Ana Paula Matos (PDT) – 12 | candidatos a vice-presidente da República

Vice-presidente na chapa de Ciro Gomes, Ana Paula tem 44 anos e é atual vice-prefeita de Salvador. Natural de Salvador, Bahia, Ana Paula é especialista em finanças e mestre em administração,e professora concursada da Petrobras.

Segundo reportagem da Band, ela chegou a ocupar o cargo de secretária de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza de Salvador, além de ter sido chefe de gabinete da prefeitura.

O PDT segue nesta eleição em chapa pura, sem formar coligação com nenhum outro partido.

Antônio Alves (PCB) – 21

O vice-presidente da República do PCB é Antônio Alves, de 43 anos, natural do Recife, em Pernambuco, jornalista e redator. Ele é candidato ao lado de Sofia Manzano.

Alves esteve na coordenadora da Defesa Civil de Recife e é sindicalista no Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado do Piauí.

O Partido Comunista Brasileiro não faz parte de nenhuma coligação.

Braga Netto (PL) – 22 | candidatos a vice-presidente da República

Candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, o general Braga Netto é militar do Exército reformado e mestre em operações militares. Braga Netto tem 66 anos, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi interventor da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro em 2018.

Conforme a Band, ele também foi ministro chefe da Casa Civil da Presidência e ministro da Defesa do Governo Bolsonaro.

O Partido Liberal faz parte da coligação “Pelo bem do Brasil” ao lado do PP e do Republicanos.

Fátima Pérola Neggra (PROS) – 90

Policial militar, Fátima Pérola Neggra é candidata a vice-presidente pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social), na chapa de Pablo Marçal.

Com 54 anos, Fátima é nascida em Iporã, no Paraná.

Lembrando que o PROS registrou a candidatura de Pablo Marçal em meio a um impasse dentro do partido. A chapa de Pablo Marçal informou ao TSE, segundo dados do DivulgaCand, que não está em nenhuma coligação.

Geraldo Alckmin (PSB) – 13 | candidatos a vice-presidente da República

Candidato a vice-presidente ao lado de Lula, Alckmin é médico, tem 69 anos e se filiou ao PSB para concorrer às eleições 2022 ao lado de Lula. Natural de Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo, Alckmin foi vereador e prefeito de sua cidade natal, deputado estadual e governador do Estado de São Paulo por quatro vezes.

Em 2008, Alckmin foi adversário de Lula na reeleição e chegou até o segundo turno.

Os partidos PT e PSB estão na coligação “Brasil da Esperança” junto do PC do B, PV, Solidariedade, PSOL, Rede, Agir, Avante e PROS.

Mara Gabrilli (PSBD) – 15

Candidata a vice-presidente de Simone Tebet, Mara Gabrilli é senadora e tem 54 anos. Natural de São Paulo, Mara Gabrilli é publicitária e psicóloga, e tem defendido as causas das pessoas com deficiência depois que um acidente a deixou tetraplégica.

Gabrilli já foi vereadora e deputada federal, além de ser, de acordo com a Band, a primeira titular da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da cidade de São Paulo.

Ao lado do MDB, o partido de Mara Gabrilli, o PSDB forma a coligação “Brasil para todos”, com o Cidadania e o Podemos.

Marcos Cintra (União Brasil) – 44

Vice-presidente na chapa de Soraya Thronicke, Marcos Cintra é economista, nascido em São Paulo capital e tem 77 anos.

Professor universitário, Marcus Cintra entrou na chapa depois de muito impasse e troca de candidatos dentro do partido.

No currículo, o candidato foi vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, além de ter sido vereador, deputado federal e secretário especial da Receita.

O União Brasil não faz parte de nenhuma coligação.

Padre Kelmon (PTB) – 44

Candidato a vice-presidente pelo PTB, padre Kelmon é vice de Roberto Jefferson. Com 45 anos, Kelmon é nascido em Acajutiba, na Bahia e realmente exerce a profissão de sacerdote, inclusive como coordenador do Movimento Cristão Conservador.

O PTB não faz parte de nenhuma coligação.

Professor Bravo (DC) – 27

Ao lado de Eymael, Bravo é o candidato a vice-presidente da República pelo Democracia Cristã. Com 75 anos, Bravo é economista, natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Band, foi prefeito de São Gonçalo entre os anos de 1993 e 1996.

O DC não está em nenhuma coligação.

Raquel Tremembé (PSTU) – 16 | candidatos a vice-presidente da República

Pelo PSTU, a candidata a vice-presidente da República é Raquel Tremembé. Indígena natural de Vargem Grande, no Maranhão, Raquel Tremembé é professora de Ensino Fundamental.

Raquel é uma das lideranças da etnia Tremembé e integra a Associação de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade.

o PSTU não entrou em nenhuma coligação.

Samara Martins (UP) – 80

Samara Martins é candidata a vice-presidente pela Unidade Popular. Nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, Samara tem 35 anos, é dentista e atua no SUS.

A candidata à vice-presidente da República é militante de movimentos sociais como Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas e Movimento Olga Benário, no Rio Grande do Norte.

A Unidade Popular não fez coligação com nenhum outro partido.

Tiago Mitraud (Novo) – 30 | candidatos a vice-presidente da República

Candidato a vice-presidente pelo Novo, Tiago Mitraud é administrador e tem 36 anos. Nascido em Brasília, no Distrito Federal, é deputado federal e atualmente presidente a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa.

O Novo não fez coligação com nenhum outro partido.