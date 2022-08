Eleições: quando começa horário político na TV e rádio em 2022

Dia 26 de agosto é quando começa horário político na TV e no rádio. A partir de sexta-feira, dois blocos de 25 minutos cada entram na programação das emissoras e serão exibidos por três semanas, até as eleições do primeiro turno, e voltam ao ar se houver segundo turno.

Quando começa horário político na TV em 2022?

O horário político na TV começa na sexta-feira, 26 de agosto, e será exibido às 13h e 20h30, horário de Brasília. Ambos os blocos tem duração de 25 minutos e ficam no ar até 29 de setembro, quinta-feira, às vésperas do primeiro turno. As eleições 2022 ocorrem no dia 2 de outubro, domingo.

Caso haja um segundo turno para presidente da república e na disputa pelos governos dos estados, o horário político volta para a TV e rádio por mais três semanas, entre 7 e 28 de outubro, no mesmo horário.

No rádio, os horários são diferentes. As propagandas eleitorais vão ao ar das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Já na televisão, a política ocupa os espaços das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

As campanhas são divididas em dias diferentes de acordo com o cargo:

Quando começa horário político na TV – Terças, quintas e sábados: propagandas dos candidatos à Presidência e Câmara dos Deputados;

Segundas, quartas e sextas: horário político reservado para candidatos ao governo do estado, Senado e Assembleias estaduais.

Os partidos também podem optar por inserções comerciais ao longo da programação com duração entre 30 e 60 segundos cada, totalizando 1 hora e 10 minutos por dia de propaganda eleitoral.

O horário da novela vai mudar com o horário político?

O início do horário político altera a grade das emissoras. Na Globo, as principais mudanças são no Globo Esporte, Jornal Nacional e novela Pantanal.

A partir de sexta-feira, o Globo Esporte passa a ser exibido às 12h40, horário de Brasília, sendo encerrado às 13h, quando começa o horário político. O Jornal Hoje começa às 13h25, após o fim das propagandas eleitorais.

À noite, o horário político passa a ocupar a faixa das 20h30, empurrando o Jornal Nacional para mais tarde, às 21h55. A novela Pantanal começa logo depois, sendo encerrada às 23h05.

Globo Esporte

Antes: 13h, horário de Brasília

A partir de 26 de agosto: 12h40

Jornal Nacional

Antes: 20h30

A partir de 26 de agosto: 20h55

Pantanal

Antes: 21h30

A partir de 26 de agosto: 21h55

Quando serão os debates dos presidenciáveis em 2022?

Além do horário politico, os candidatos ao governo e a presidência participam de debates ao vivo ao lado de seus adversários nos quais são discutidas propostas e pontos importantes da campanha.

A Globo já começou a entrevistar individualmente os quatro presidenciáveis com melhores colocações nas pesquisas, mas vai realizar um debate com todos eles no final de setembro.

O primeiro debate será realizado pela Band com a TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo em 28 de agosto. Veja a agenda:

28 de agosto, às 21h, horário de Brasília – Band, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo

2 de setembro, horário a confirmar – Rede TV!, Metrópoles e O Antagonista

24 de setembro, às 19h, horário de Brasília – SBT, Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Rádio Nova Brasil e Terra

29 de setembro, horário a confirmar – TV Globo

Quem são os candidatos à Presidência 2022?

Doze políticos concorrem ao cargo de Presidente da República nas eleições de 2022. São eles: