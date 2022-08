Entrevistas Jô Soares mais engraçadas: 5 vezes que ele nos fez rir

O apresentador, escritor, humorista e diretor Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos. O famoso ficou marcado na história da televisão brasileira por seus divertidos e inteligentes papos com diversas celebridades da TV, música e esporte. Relembra algumas das entrevistas Jô Soares mais engraçadas.

Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues – Entrevistas Jô Soares mais engraçadas

Uma das entrevistas Jô Soares mais engraçadas e que foi resgatada pelos internautas na manhã desta sexta foi a do apresentador com Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues em abril de 2000.

Em clima descontraído, as três personalidades da televisão falaram sobre suas carreiras e vida pessoal, mas não deixaram de lado a oportunidade de fazer dezenas de piadas. Um dos momentos mais lembrados foi quando Jô elogiou a boa forma das famosas, e recebeu a seguinte resposta de Nair: “É que você ainda não viu a gente sem roupa”.

Em outro momento, Hebe diz que o programa do Jô vai ao ar nos Estados Unidos e que ela gostaria de mandar uma mensagem para os americanos. Em seguida, ela diz apenas um “hello” e arranca risos do apresentador e das amigas.

Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo no programa do Jô é uma dos melhores momentos da televisão brasileira Obrigada Jô Soares pela grandiosa trajetória na tv brasileira. Descansa em Paz pic.twitter.com/iTgtNCFQQ5 — SENHOR SOLTEIRO (@danielnascis) August 5, 2022

Mamonas Assassinas

Em 1995, quando o Mamonas Assassinas começava a se destacar na música, Jô Soares foi um dos primeiros a ajudar a dar projeção nacional para o grupo.

Os integrantes foram vestidos de Chapolin e arrancaram risos do apresentador e da plateia. Jô não perdeu a oportunidade de usar a tiara de antenas que os meninos da banda usavam e também aproveitou para pedir que Dinho fizesse algumas imitações de famosos.

Hoje, acordei com a notícia do falecimento do Jô Soares e minha memória mais marcante é essa entrevista dele com os Mamonas Assassinas, no extinto "Jô onze e meia". Jô, vá em paz, dá um beijo em cada um dos nossos meninos, por favor. pic.twitter.com/5BnmQJLQTB — Sa ama também os mamonas (@dinhopetista) August 5, 2022

Zeca Pagodinho está entre as entrevistas Jô Soares mais engraçadas

Zeca Pagodinho participou do programa do Jô várias vezes e sempre rendeu boas gargalhadas. Um dos momentos mais lembrados foi quando Jô perguntou para o famoso qual era a coisa que ele mais odiava e que teve que fazer mesmo assim. Sem titubear, a voz de Deixa a Vida Me Levar respondeu “trabalhar”, arrancando risos da plateia.

Jô também perguntou se o médico de Zeca não havia mandado ele parar de beber após um problema de saúde. “Não, o problema é na coluna, não na boca”, respondeu o cantor. O apresentador também questionou se uma cervejinha bastava para o cantor, que rebateu: “uma caixa”.

Dois minutos e vinte segundos de Jô Soares e Zeca Pagodinho. O humor não pode ficar melhor q isso pic.twitter.com/x75kT2MFkJ — Teco (@Edukator_Teco) August 5, 2022

Tatá Werneck

A junção de dois humoristas só podia resultar em uma das entrevistas Jô Soares mais engraçadas. Na época, a comediante contou que havia sido convidaa para ser entrevistada, mas desmarcou a participação seis vezes por pânico de ir.

Assim que a comediante enfim chegou na atração, Jô brincou com o ocorrido: “Você sabe que eu cheguei a pensar que era um plano diabólico para você não vir ao programa”, disse.

A entrevista ainda ficou marcada por um selinho que a comediante deu no apresentador. “Estou menos nervosa e estou apaixonada”, brincou.

Dercy Gonçalves

A saudosa Dercy Gonçalves também arrancou risos de Jô Soares durante uma de suas várias participações no programa. Em uma das entrevistas, ela contou sobre sua experiência com pomba gira e relatou que a entidade encorporava nela. Com seu jeito debochado, ela disse que xingou o espírito na cara dele: “Não gosto de você, vai tomar no c*”. Assim como a plateia, caiu na gargalhada.

“E o que a pombagira respondeu?”, questionou o apresentador. “Sumiu na hora!”, respondeu Dercy.

Jô Soares morreu de que?

A causa da morte de Jô Soares ainda não foi divulgada oficialmente. O apresentador estava internado desde o fim de julho no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia, conforme apurado pelo jornal Nexo.

O falecimento do ator foi confirmado por sua ex-esposa, Flávia Pedra, por meio de uma publicação em sua página no Instagram. Viva você, meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem”, escreveu.