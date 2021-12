Érica humilha Bárbara após descobrir segredo em Um Lugar ao Sol

Érica (Fernanda de Freitas) surta com Bárbara e revela toda a verdade - Foto: Reprodução/Globo

Bárbara (Alinne Moraes) será desmascarada por Érica (Fernanda de Freitas) em Um Lugar ao Sol. A personal trainer descobriu que o conto premiado foi escrito por Janine (Indira Nascimento) e vai expor a farsa da patricinha para toda a família Assunção.

Érica expõe segredo de Bárbara em Um Lugar ao Sol

No episódio exibido no último sábado (25), Érica escutou uma conversa entre Bárbara e Janine em que a filha de Santiago (José de Abreu) admitia não ser a autora do conto e pedia para a babá ajudá-la a se preparar para uma palestra.

Em um primeiro momento, a loira guardou o segredo a si, mas logo mudará de ideia. Em cenas previstas para irem ao ar hoje (27), a esposa de Renato (Cauã Reymond) ficará furiosa ao encontrar Luan (Miguel Schmidt), filho de Érica, brincando em seu quarto. Para piorar, o garoto irá quebrar a luminária da ricaça, que dará um tapa na cara da criança.

Ao saber que o filho foi agredido por Bárbara, Érica surtará e contará toda a verdade para Santiago. “Cala a boca, grã-fina mimada! Cala a boca ou eu não respondo por mim! Você rouba o conto da Janine, arma uma farsa suja, sórdida, em torno disso, e quem não tem educação e respeito pelas coisas dos outros é o meu filho, é isso mesmo?”, dirá a educadora física aos berros.

A personagem de Alinne Moraes tentará negar as acusações, e as duas precisarão ser contidas pelos outros membros da família. A irmã de Rebeca (Andrea Beltrão) pedirá desculpas ao patriarca: “Desculpa, pai. Desculpa não ser a filha que o senhor queria. Além de não ter dado um neto para o senhor, eu agora estou aqui, envergonhando o senhor desse jeito. Pela primeira vez na vida, um olhar de aprovação vindo do senhor… Era demais pra eu recusar, entende?”

Ao longo dos próximos capítulos, Christian/Renato garantirá a Janine que Santiago irá indenizá-la financeiramente, além de obrigar Bárbara a fazer uma retratação moral.

Bárbara surta com Janine

A confusão de Bárbara com Janine não vai parar por aí. No capítulo de quarta-feira (29), a patricinha irá desconfiar que a escritora mantém um caso com ninguém menos que Christian/Renato – o que não é verdade.

Além disso, a filha de Santiago se sentirá mais carente e sofrerá com o desprezo do marido. A milionária ficará ainda mais furiosa quando Janine for reconhecida e premiada como a verdadeira autora do conto. O protagonista irá assistir a premiação e aplaudirá a moça de pé, o que vai desagradar sua esposa.

Bárbara colocará um fim no casamento com o farsante, que logo consegue reverter o jogo e volta para os braços da mimada.

