Quando acaba Um Lugar ao Sol? Novela deve durar só 4 meses

Folhetim é menor do que a média de outras novelas do canal.

Adiada e encurtada por causa da pandemia, a trama de Lícia Manzo finalmente conseguiu chegar às telinhas em novembro de 2021. Mas no primeiro semestre de 2022 o público irá se despedir de Cauã Reymond, Alinne Moraes e o resto do elenco para dar as boas vindas a mais uma atração da faixa de horário. Quando acaba Um Lugar ao Sol? O folhetim já tem data definida para terminar.

Quando acaba Um Lugar ao Sol?

É previsto que Um Lugar ao Sol termine em março de 2022. Até agora a TV Globo ainda não confirmou o dia exato que o folhetim deve acabar, no entanto, como já se sabe que a novela terá no total 107 capítulos, pode-se contar no calendário que a produção deve ficar ao ar até a segunda semana do mês de março, com capítulos inéditos até o dia 11 e reprise do final no dia 12 de março, sábado.

A trama de Lícia Manzo foi encurtada, inicialmente o folhetim, que já estreou inteiramente gravado, devia ter mais de 150 capítulos, no entanto, cerca de 48 capítulos foram excluídos dos planos da autora. Segundo o Notícias da TV, a decisão nasceu do receio da produção ser um fracasso de audiência e por isso ela é menor que outras atrações da emissora.

Segunda novela inédita a estrear após a paralisação do núcleo de teledramaturgia da emissora por conta da covid-19, Um Lugar ao Sol ganhou menos tempo nas telinhas que a primeira estreia inédita deste período, Nos Tempos do Imperador, que no total terá 155 capítulos.

Qual é a próxima novela das 21h?

Depois que Um Lugar ao Sol acabar, Pantanal irá assumir o horário nobre da TV Globo. Remake do sucesso dos anos 1990 da TV Manchete, a nova versão tem texto adaptado por Bruno Luperi, neto do autor da atração original, Benedito Ruy Barbosa.

O que se sabe até agora é que Pantanal vai estrear em março de 2022, quando Um Lugar ao Sol acabar. Ainda não há informações detalhadas da Globo, porém, espera-se que o folhetim chegue às telinhas com seu primeiro capítulo inédito no dia 24 de março, segunda-feira.

