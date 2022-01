Estreias em janeiro de 2022 tem Faustão, BBB 22 e Masked Singer

Janeiro de 2022 chega com estreias na TV aberta. A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil e o novo programa de Faustão na Band são algumas das novidades. Abaixo, veja o que chega de novo na grade das emissoras.

BBB 2022 estreia em janeiro na Globo

Em 17 de janeiro, o público acompanha a nova temporada do Big Brother Brasil. O programa traz mais uma vez anônimos e famosos para competir pelo prêmio de R$1,5 milhão. Tadeu Schmidt é o novo apresentador do reality, em substituição de Tiago Leifert que saiu da Globo no fim do ano passado. Como de costume, o programa irá ao ar diariamente após a exibição da novela das nove.

The Masked Singer Brasil – Segunda temporada

A segunda temporada do The Masked Singer Brasil vai ao ar a partir de 23 de janeiro, domingo. O programa antes era exibido às terças, mas agora faz parte da grade dominical da emissora.

A nova edição do reality musical contará com um número maior de mascarados, além da chegada de Tatá Werneck no time de jurados e de Priscila Alcântara como a nova repórter dos bastidores. Ivete Sangalo continua no comando da atração.

Faustão na Band

Saudades de ver Faustão nas telinhas? O apresentador já fez um esquenta na noite de ano novo com seu novo programa, mas a estreia oficial será somente no dia 17 de janeiro, às 20h30.

Ao contrário da Globo, a atração comandada por Fausto Silva irá ao ar de segunda a sexta na Band. Fausto deve trazer de volta alguns de seus quadros mais famosos, mas agora com outros nomes: Cassetadas do Faustão, Churrascão do Faustão, Dança das Feras, Esta é a Sua Vida, Grana ou Fama, Na Pista do Sucesso e Pizzaria do Faustão.

Se Nos Deixam – Estreias de janeiro 2022

Também há novidades para os noveleiros. A partir de 17 de janeiro, o SBT passa a transmitir a nova novela mexicana do horário vespertino da emissora, Se Nos Deixam (2021). A trama chega para substituir Te Dou a Vida, que está no ar atualmente.

Gaby Spanic, uma das mais famosas atrizes de novelas do México, está no elenco do folhetim, que conta a história de Alicia Montiel (Mayrín Villanueva), uma mulher casada que descobre um traição de anos por parte de seu marido. A protagonista então decide se separar de Sergio (Alexis Ayala) e reconstruir sua vida ao lado de um novo amor.

1001 Perguntas

Mais estreias para o dia 17 de janeiro. O novo quiz show da Band, apresentado por Zeca Camargo, vai ao ar às 22h30, logo após a estreia de Faustão.

No game show, três duplas se enfrentam, a cada programa, em múltiplos desafios que testam os conhecimentos gerais sobre cultura e o mundo pop. A dupla vitoriosa leva o prêmio da noite e ainda ganha a chance de continuar competindo no dia seguinte.

Quilos Mortais e Aeroporto – Área Restrita

A Record já começou a exibir duas séries adquiridas do Discovery Channel: Quilos Mortais e Aeroporto.

Quilos Mortais vai ao ar às quartas-feiras, às 22h30, horário de Brasília, e mostra a luta de pessoas que vivem com excesso de peso.

Já Aeroporto é exibida às segundas-feiras, no mesmo horário. O seriado exibe os bastidores dos principais terminais de embarque do Brasil.

Leia também: Novelas da Record 2022: veja a programação da emissora