Novelas da Record 2022: veja a programação da emissora

A Record vai trazer novidades para os espectadores a partir deste mês. Neste ano, a emissora vai exibir novos seriados e estender os capítulos de A Bíblia, além de colocar no ar a nova produção do canal, Reis. Abaixo, veja quais serão as novelas da Record em 2022.

Capítulos mais longos de A Bíblia - Novelas da Record 2022

A partir da primeira semana de janeiro, A Bíblia terá capítulos mais longos. Agora, os episódios da trama bíblica vão ao ar entre 21h e 22h30, totalizando 1h30 de exibição. A novela foi esticada depois que a Record terminou de exibir a série canadense Quando Chama o Coração.

Reis - Novelas da Record 2022

A novela Reis finalmente ganhou data de estreia na Record. De acordo com o Notícias da TV, a nova trama bíblica da Record vai ao ar a partir de 22 de fevereiro.

O folhetim é escrito por Raphaela Castro e contará a história de reis como Samuel e Saul. No elenco, estarão alguns nomes que atuaram em Gênesis, que terminou em 2021 na emissora. Igor Cotrim, José Rubens Chachá, Fernando Pavão, Pâmela Tomé e Giselle Tigre são alguns dos nomes confirmados no elenco.

Seriados

A Record também investiu em seriados antes exclusivos de canais pagos. Às segundas, às 22h30, horário de Brasília, a emissora exibe Aeroporto - Área Restrita, que mostra os bastidores dos principais terminais de embarque do Brasil.

Às quartas, é a vez de Quilos Mortais, no mesmo horário - o seriado mostra a luta de pessoas que vivem com excesso de peso. Ambos os seriados são do Discovery Channel.

Todas as Garotas de Mim

A emissora também trabalha na produção de um novo seriado, Todas as Garotas de Mim. A produção está prevista para ir ao ar em março deste ano, de acordo com informações de Flávio Ricco, e deve ocupar o horário nobre da emissora. No elenco, estão confirmados nomes como Luana Camaleão, Mharessa Fernanda, Ângelo Paes Leme, Rhaissa Batista, Adriana Garambone e Diego Kropotoff.

