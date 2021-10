Nos Tempos do Imperador: Eudoro incentiva Nélio e Dolores a fugirem

Em Nos Tempos do Imperador, Eudoro (José Dumont) finalmente vai perceber que o casamento forçado entre Dolores (Daphne Bozaski) e Tonico (Alexandre Nero) está fazendo mal para sua filha. Ao testemunhar a agressão sofrida pela jovem, o coronel vai pedir para que Nélio (João Pedro Zappa) ajude Dolores a escapar das mãos do crápula.

Nélio bate em Tonico e Eudoro pede que ele fuja com Dolores

Nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, Tonico não poupará Dolores. O vilão debochará da própria esposa ao dizer que só ela não tinha percebido que seu pai está muito doente. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira, 3.

Nervosa com o marido fazendo pouco caso do quadro grave de seu pai, Dolores irá gritar com o vilão e o chamará de monstro. O deputado então vai dar um surra de cinto na esposa.

Eudoro tentará intervir, mas não conseguirá. Ele vai pedir para que Nélio fuja com Dolores, mas apesar de estar apaixonado pela jovem, o assessor dirá que não pode fazer isso. As informações são da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Porém, Nélio ficará muito revoltado com o patrão. Transtornado após uma noite de bebedeira, o jovem encontrará Tonico na rua e não pensará duas vezes em vingar sua amada.

“O que você está fazendo aqui?”, questionará Tonico. “Desgraçado! Verme! Pulha!”, gritará Nélio enquanto dá um soco na cara do personagem de Alexandre Nero, que cai no chão.

Nos Tempos do Imperador

Nos Tempos do Imperador vai ao ar segunda a sábado, às 18h25, na Globo. A novela marca a volta dos folhetins inéditos da Globo. A trama é escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão e é protagonizada por Selton Mello, Leticia Sabatella e Mariana Ximenes.

Todos os episódios ficam salvos no GloboPlay após a exibição da novela. Para assistir, é necessário ter um dos planos de assinatura.