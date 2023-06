Expedito fica com Lorena, mas termina Mulheres Apaixonadas com outra

Na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, o público tem acompanhado as mudanças no visual que Expedito tem ganhado de Lorena. A aproximação do rapaz com a diretora da Escola Ribeiro Alves dará início a um romance cheio de paixão entre eles nos próximos capítulos. O problema é que ao longo da história de Manoel Carlos um erro botará tudo a perder.

O namoro de Expedito e Lorena nasce aos poucos na novela Mulheres Apaixonadas. Eles se aproximam por conta da ajuda da irmã de Téo (Tony Ramos), que muda a vida do rapaz, lhe dando trabalho no Rio de Janeiro, trabalhando seu visual e disponibilizando ferramentas para que o rapaz da roça consiga uma nova vida. Na versão original da trama, o primeiro beijo do casal só ocorreu depois de 27 capítulos, quando a mulher não resiste mais ao bonitão e percebe ciúmes ao ver ele com outras.

Após um jantar a luz de velas preparado por Lorena e uma troca de beijos, a dupla começa a namorar e anuncia o relacionamento para seus familiares e amigos, mas nem todos ficam felizes pela união, como Ana (Regina Braga), a mãe de Expedito. Por conta da diferença de idade entre eles, Ana não consegue apoiar o casal e reclama que Lorena pode até a "sugar" a juventude do filho. Para piorar, com as mudanças que Lorena causa na vida de Expedito, ele dá início a carreira de modelo, um estilo de vida que também não agrada Ana.

No entanto, apesar dos obstáculos, Expedito sempre deixa claro para a amada na trama que não a deixará e que seu amor é maior do que qualquer crítica que o relacionamento dos dois possa receber. O namoro do casal anda bem durante grande parte da novela Mulheres Apaixonadas, eles vivem um romance feliz e Lorena ajuda muito o bonitão na carreira, acompanhando-o às vezes em alguns trabalhos.

Além de tudo, Expedito é grato por toda a ajuda de Lorena e a mãe de Diogo (Rodrigo Santoro) afirma não ter medo de ser trocado por uma mulher mais jovem. Porém, o que o casal não esperava era viver uma grave crise após a metade da novela. O relacionamento que até então era feliz é abalado depois que o modelo começa a trabalhar com Marina (Paloma Duarte), a nora de Lorena.

Expedito fica com quem na final de Mulheres Apaixonadas?

Expedito fica com Marina no final de Mulheres Apaixonadas. Após o divórcio, Marina se interessa por fotografia e começa a trabalhar no ramo. Por conta disso, ela acaba próxima de Expedito e realiza alguns projetos com o modelo.

A aproximação entre o modelo e a fotógrafa cresce cada vez mais, até que o rapaz comete um erro e trai Lorena. Ele não vai para a cama com a moça, mas a beija, o que deixa Lorena muito triste. Após descobrir sobre o envolvimento da ex-nora com seu namorado, Lorena não o perdoa e decide que não quer mais saber dele.

Com o término de Lorena e Expedito, o personagem de Rafael Calomeni então engata um romance com Marina. Os dois ficam juntos por vários capítulos, mas nos episódios finais de Mulheres Apaixonadas o modelo tem uma recaída e sente falta de Lorena. Ele corre atrás da personagem de Susana Vieira, tenta se explicar e pede por perdão, mas a mãe de Diogo e Vidinha (Julia Almeida) é firme e não cede aos encantos do ex.

Após Lorena colocar um ponto final na relação deles, Expedito continua com Marina, com quem termina a novela. Apesar de o casal ficar junto nas cenas finais do folhetim de Manoel Carlos, o romance não é nada tranquilo, já que Marina é muito ciumenta, o que piora por conta da profissão do rapaz. As últimas cenas da dupla são de uma briga por conta de um lenço que a moça acha nas coisas do amado e tem batom e perfume de outra mulher.

Já Lorena não fica sozinha, pois no último capítulo da trama é apresentada a um amigo do filho Diogo, Ricardo (Reynaldo Gianecchini), um bonitão que afirma gostar de mulheres mais maduras.

