Como está Pitty Webo hoje, a Marcinha de Mulheres Apaixonadas

Sem novelas inéditas no currículo, a atriz Pitty Webo atualmente se destaca no Vale a Pena Ver de Novo como a Marcinha da reprise de Mulheres Apaixonadas. Por conta da não aparição da artista em obras novas nas telinhas, o público pode achar que a famosa se afastou da profissão e até perguntar por onde ela anda. A verdade é que a atriz continua ativa, só que bem longe das câmeras.

Por onde anda a atriz Pitty Webo?

Famosa pelo papel na novela Mulheres em 2003, a atriz Pitty Webo hoje tem 42 anos de idade e nunca deixou de atuar, mas deixou a televisão para trás e se dedica apenas ao teatro. Além de atuar nos palcos, ela também se tornou diretora, roteirista e abriu a própria empresa, a Companhia Pitty Webo Arte & Cultura, que produz espetáculos.

Atualmente, Pitty estrela a peça "Madonna, a menina que queria cantar e dançar", que conta a trajetória da rainha do pop e esteve em cartaz no Rio de Janeiro. Agora, a peça viaja para outros locais e no fim do mês passará por São José dos Campos.

No Instagram, a famosa disse que o público sempre pergunta sobre sua volta ao mundo das novelas, mas que sua vida se tornou outra depois que passou a cuidar da própria produtora. "Eu fico lisonjeada, mas o fato é que depois que comecei a empreender atuando, nunca mais minha vida foi a mesma. A agenda de uma atriz e empreendedora cultural é lotada: seja com reuniões, ensaios ou estreias. Eu não paro nunca", explicou.

Durante sua carreira no teatro, ela atuou em mais de 20 peças, dirigiu e escreveu doze espetáculos, além de ter até lançado um livro sobre um deles, Mulheres Solteiras Procuram, pela Editora Giostri.

Pitty Webo está longe da televisão e do cinema há mais de uma década. Seu último trabalho na Globo foi na série Por Toda Minha Vida, no episódio especial sobre Cazuza. Ela viveu a personagem Bebel Gilberto, uma amiga do músico.

Antes disso, ela apareceu nas séries Casos e Acasos (2008) e Mandrake (2007), além dos filmes Dia Domingo (2007) e Passagem de Uma Grande Dor (2008), em que foi protagonista.

Com poucas novelas no currículo, Pitty Webo fez apenas três folhetins. O primeiro deles foi Suave Veneno, de 1999, obra de Aguinaldo Silva inspirada na história de Rei Lear, obra do inglês William Shakespeare.

Após uma aparição em Malhação (2001), ela trabalhou em Mulheres Apaixonadas (2003), seu maior projeto na televisão. Ela se destacou com Marcinha, filha do médico César (Jose Mayer).

Pitty Webo tem filhos?

A atriz e diretora Pitty Webo concilia a vida profissional com a pessoal, em que tem uma família. Ela é mãe de duas crianças, Lucy, de 9 anos de idade, e Tom, de 6 anos. Eles são frutos do casamento da artista com o ator e iluminador teatral Kadu Moratori, com quem ficou durante seis anos e se separou em 2017.

Antes desse relacionamento, ela esteve em um breve casamento com Alexandre Fernandes Bento, que trabalhou na produção da peça Mulheres Solteiras Procuram ao lado de Webo em 2010. Deste casamento, a atriz não teve filhos. Hoje, ela está solteira.

História de Marcinha em Mulheres Apaixonadas

A trama de Marcinha em Mulheres Apaixonadas começa difícil, pois logo nos primeiros momentos da novela ela perde a mãe, Isabel (Cris Bonna), vítima de uma doença fatal. Ao descobrir que a mãe ligou para ela pouco antes de sua morte, mas não conseguiu falar com a menina por conta do pai, que preferiu não a acordar, a jovem fica desolada. No entanto, Marcinha era uma boa garota e muito fácil de lidar, por isso a atitude de Cesar não gera atritos entre eles.

Quem dá trabalho em casa é Rodrigo (Leonardo Miggiorin), irmão mais velho de Marcinha. Ele tinha problemas sérios com o pai, que são agravados após a morte de Isabel. Como é pacífica e tenta resolver os conflitos da família, Marcinha é o elo entre César e Rodrigo para tentar selar a paz em casa.

Na escola, ela é estudante do segundo grau na Escola Ribeira Alves (ERA). Por lá, ela é amiga de Paulinha (Ana Roberta Gualda), garota que tem pais separados e tem vergonha de ser filha do porteiro da escola. A garota até passa um tempo sob o teto de Marcinha, que tenta ajudá-la a melhorar de atitude e não ser tão rebelde.

Apaixonada por Fred (Pedro Furtado) ao longo da novela Mulheres Apaixonadas, Marcinha não tem seus sentimentos correspondidos pelo colega de classe, que na verdade se interessa pela professora Raquel (Helena Ranaldi). Além do rapaz não querer ficar com Marcinha, ele morre no final da novela por conta dos ciúmes do marido abusivo de Raquel, Marcos (Dan Stulbach). Assim, a jovem acaba ficando sozinha no desfecho da história de Manoel Carlos.

No final da novela Mulheres Apaixonadas, depois de um conflito que quase acaba com o relacionamento de Cesar e Helena (Christiane Tornoli), Marcinha ajuda o pai a se acertar com a professora. Ela fica feliz ao ver o casamento da dupla e a presença da madrasta em sua casa, a quem convida diretamente para morar com ela, o irmão e o pai. Em suas cenas finais, a moça aparece feliz em sua formatura da escola ao lado dos colegas.

