Filho de Almir Sater na novela Pantanal: o que sabemos até agora

Gabriel Sater, filho de Almir Sater na novela Pantanal, interpreta Trindade, um peão misterioso que tem pacto com o diabo. Ele passa a trabalhar para José Leôncio (Marcos Palmeira) e já até participou de um duelo musical com Eugênio, interpretado por seu pai na vida real. Em breve, o personagem se envolverá com Irma (Camila Morgado).

Quem é o filho de Almir Sater na novela Pantanal?

O personagem do filho de Almir Sater na novela Pantanal é Trindade. O homem é um forasteiro que anda pela região sem rumo certo. Logo em sua primeira aparição na trama, ele salvou o Velho do Rio (Osmar Prado) após o pai de todas as sucuris ser baleado acidentalmente por Muda (Bella Campos). Foi quando ele revelou que tem um pacto com o diabo.

Trindade é peão e violeiro. Sua sina é seguir o som da viola e assim ele trilha o seu caminho, peregrinando de fazenda em fazenda, oferecendo seu trabalho em troca de provisão e guarita. Quando chega na propriedade de Zé Leôncio, é acolhido pelo ‘rei do gado’ e pelos peões após dizer que viu o Velho do Rio e que ele se transforma em sucuri.

O pacto com o diabo faz com que Trindade tenha premonições que fazem até os mais céticos se arrepiarem. O personagem é mais um que dá um toque sobrenatural à trama, junto ao Velho do Rio e Juma Marruá, que se transformam em animais.

Na primeira versão da novela, o personagem foi interpretado por Almir Sater, pai de Gabriel. Se Bruno Luperi seguir o mesmo roteiro de Pantanal de 1990, em breve o personagem vai se envolver com Irma.

A ruiva vai visitar J0ve (Jesuíta Barbosa), que irá se mudar de vez para a região pantaneira para viver ao lado de Juma (Alanis Guillen). A irmã de Madeleine (Karine Teles) deixa a paixão pelo cunhado de lado ao conhecer Trindade e os dois logo se envolvem.

No entanto, Irma e Trindade não terminam a novela juntos. Por ter um pacto com o “cramulhão”, o peão não pode ter morada fixa e vive de peregrinar pelas fazendas – e esse deve ser o seu destino.

Os dois vão viver um tórrido romance e Irma irá engravidar. Trindade chegará a dizer que a criança é somente dele e fará o parto do filho com as próprias mãos. Porém, logo depois do nascimento do bebê, o peão abandona a namorada e o recém-nascido e pede para José Lucas de Nada (Irandhir Santos) cuidar de sua família.

Quem é Gabriel Sater? O ator e cantor é o filho mais velho de Almir Sater, de 40 anos. Ele tem mais dois irmãos por parte de pai, Ian de 28, e Bento, de 25.

Gabriel é cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e ator. Seguindo o mesmo estilo musical do pai, já lançou quatro CD’s e um DVD – seu lançamento mais recente é a faixa Arabescos. Além disso, é ele quem canta a regravação de Amor de Índio, música-tema de Jove e Juma em 2022.

Essa é a segunda novela do ator. Em 2014, ele participou de Meu Pedacinho de Chão na pele do personagem Viramundo. Em 2015, fez parte da trilha sonora de Além do Tempo com a faixa ‘Nós Dois’.

O artista é casado com Paula Cunha. Os dois levam uma vida discreta e raramente aparecem juntos em cliques nas redes sociais.

Almir Sater na novela Pantanal

Almir Sater também está na novela Pantanal agora como Eugênio, o chalaneiro que transporta viajantes pelas águas do rio.

A cena em que Eugênio e Trindade fazem um duelo de viola foi ao ar na última segunda-feira (11) e emocionou o público na web. Em uma publicação no Instagram, Gabriel Sater afirmou que esse foi um dos momentos mais especiais da novela para ele. “Forte emoção e grande responsabilidade!”, escreveu o cantor.

Em 1990, a participação de Almir Sater como Trindade o alçou ao título de galã na época. A interpretação foi tão bem sucedida que a aparição do homem misterioso na fazenda deveria ser rápida, mas a presença do famoso na novela foi esticada devido a boa recepção do público.

Além disso, Almir também conquistou o papel protagonista na novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, que sucedeu Pantanal após o fim da novela.

Agora, o audiência tem a oportunidade de assistir Almir e Gabriel juntinhos na tela. “A sensibilidade dessa cena, o brilho no olhar do Almir Sater em contracenar com o filho Gabriel Sater, o belíssimo duelo de viola, o jogo de cores e a fotografia. Essa novela é perfeita”, escreveu um espectador no Twitter. “Por mim ficaria 3 blocos de rinha de viola entre Almir e Gabriel Sater que to suave”, publicou outra fã.

Reveja a cena do duelo de viola entre pai e filho na vida real:

