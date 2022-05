Tibério morre em Pantanal? Personagem levará facada de Levi

Tibério (Guito) e Levi (Leandro Lima) vão se enfrentar por causa de Muda (Bella Campos) na trama das 21h da TV Globo. O administrador das terras de José Leôncio tenta defender a moça e por causa disso é alvo de uma facada. Quem assistiu a versão original da novela sabe se Tibério morre em Pantanal ou consegue conquistar um final feliz. Para quem busca descobrir o desfecho do personagem, veja o que irá acontecer se o roteiro de 1990 for repetido no remake.

Tibério morre na novela Pantanal após briga com Levi?

Boas notícias para os fãs, Tibério não morre na novela Pantanal. Apesar da facada que leva na barriga, o peão sobrevive ao ferimento e consegue um novo embate com Levi. Neste segunda briga com o peão, quem morre é Levi, que acaba devorado por piranhas.

Ainda não foi revelado quando a cena em que Tibério quase morre em Pantanal vai ao ar. Segundo os resumos cedidos pela emissora, nos próximos capítulos irá ser desenvolvida a rivalidade entre a dupla e Levi ficará cada vez mais interessado em Muda. Porém, antes de perseguir a garota, ele também se envolverá com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), esposa de Tenório (Murilo Benício).

Segundo o ator Leandro Lima, que cedeu em entrevista ao Extra no final do mês de abril, o “bicho irá pegar” na novela Pantanal depois que Levi ficar obcecado por Muda. O personagem ficará à beira da loucura e não conseguirá desistir da moça. Mesmo depois que ela revelar que não quer ficar com ele.

Na versão original da novela, o embate com Tibério aconteceu pois Levi agarrou Muda, tentou beijá-la a força e disse que ficaria com a moça de qualquer jeito. Porém, o vilão é interrompido por Tibério, que aparece para salvar a amada. Durante a briga, Levi dá uma facada na barriga de Tenório em Pantanal e depois foge.

Mais para a frente na trama, a dupla volta a ter um embate. Desta vez, Levi está ferido, pois levou um tiro de Juma. Mais uma vez ele havia perseguido Muda e ameaçava matar a moça. Após ser atingido pelo tiro, ele foge e acaba no caminho de Tibério.

Durante a nova briga, Levi desequilibra e cai no rio. Em seguida, ele é comido por piranhas. Tibério não morre em Pantanal e fica livre para continuar o romance com Muda em paz.

Qual o final de Tibério na novela Pantanal?

O final de Tibério é nada triste e ao lado de Muda na novela Pantanal. Antes de serem plenamente felizes, o casal passa por altos e baixos, por conta do desejo de vingança de Muda. A jovem quer acabar com Tenório de uma vez por todas, por ser o responsável pelo embate entre Gil e seu pai no Paraná, o que resultou na morte do pai da garota.

Porém, no final de tudo, Muda percebe que o que mais importa em sua vida é Tibério e se reconcilia com o amado. No último capítulo da versão da Manchete, os dois aparecem felizes na festa de casamento de José Leôncio e Filó.

A última cena da dupla é trocando juras de amor durante uma dança. Muda impede que Tibério vá ao palco para cantar e se declara: “você é minha vida Tibério”. “Não vou te deixar nunca”, responde o peão.

+Qual o nome da Muda de Pantanal? Jovem revelará identidade a Tibério

Levi x Tibério: quem eram os atores de 1990?

Em 1990, o papel de Tibério era do cantor e ator Sérgio Reis. O famoso já havia atuado em O Menino da Porteira (1976), Mágoa de Boiadeiro (1997), na novela Paraíso (1982) e O Filho Adotivo (1984).

Grande amigo de Benedito Ruy Barbosa, Sérgio Reis estava na viagem do autor ao pantanal quando a ideia para a novela surgiu. Ele aceitou o convite para um papel na trama e ainda convenceu Almir Sater a participar.

Depois, Sérgio esteve nas novelas O Rei do Gado (1996), também de Benedito, Bicho do Mato (2006 – 2007) e no remake de Paraíso (2009). O famoso não atua há mais de 10 anos e atualmente tem 81 anos de idade. Em 2022, Reis anunciou que foi diagnosticado com câncer de próstata e estava em tratamento.

Já Levi foi vivido por Rômulo Arantes. O ator faleceu em junho de 2000, aos 42 anos de idade. Ele foi vítima de um acidente com um ultraleve em Maripá de Minas (MG).

Quando viveu o peão Levi, Arantes já estava na TV há quase 10 anos. Sua estreia aconteceu em 1981 com a novela Brilhante, da TV Globo. No ano seguinte, ele apareceu em O Homem Proibido, também da Globo.

Depois da participação em alguns filmes, o ator esteve na novela Direito de Amar e (1987) e antes de Pantanal também apareceu em Sassaricando (1987 – 1988). O ator deixou dois filhos para trás, Romulo Arantes Neto e Cloé Schmidt Arantes.

Leia também

De quem é a fazenda da novela Pantanal, mesmo cenário de 1990

Quem são os violeiros da novela Pantanal: 4 cantores estão na trama