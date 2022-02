Filme Curtindo a Vida Adoidado: veja o elenco hoje, 36 anos após estreia

Em 1986 era lançado um dos maiores sucessos da carreira do cineasta John Hughes, Ferris Bueller’s Day Off, no Brasil intitulado Curtindo a Vida Adoidado. O filme seguia a história do popular Ferris Bueller que decide matar aula ao lado do melhor amigo e a namorada para ter um dia inesquecível. A trama já foi reprisada nas telinhas diversas vezes e entra na lista de favoritos de muita gente. Como está o elenco hoje do filme Curtindo a Vida Adoidado? O longa completa 36 anos de lançamento em junho.

Matthew Broderick do elenco do filme Curtindo a Vida Adoidado hoje

Matthew Broderick interpretou o protagonista Ferris, na época ele tinha 23 anos de idade e chegou a ser indicado ao Globo de Ouro na categoria de “melhor ator em um filme de comédia ou musical”.

Hoje aos 59 anos de idade, o protagonista do elenco do filme Curtindo a Vida Adoidado é casado com a atriz Sarah Jessica Parker há mais de duas décadas e tem três filhos com a esposa, James Wilkie Broderick, Marion Loretta Elwell Broderick e Tabitha Hodge Broderick. Os trabalhos mais recentes do ator foram Lady Susan (2020), Rick e Morty (2019) e Daybreak (2019). Em 2022 ele irá lançar a minissérie Painkiller.

Mia Sara

Mia interpretou Sloane, a namorada de Ferris. Hoje, a integrante do elenco do filme Curtindo a Vida Adoidado está com 54 anos de idade e não atua mais. Seu último trabalho na frente das câmeras foi no curta metragem Pretty Pretty em 2013. Agora ela é escritora, mãe de Amelia Jane Henson e Dashiell Connery e casada com Brian Henson.

Jeffrey Jones do elenco do filme Curtindo a Vida Adoidado hoje em dia

Vilão do filme, o ator Jeffrey Jones interpretou o temido diretor Ed Rooney, que faz de tudo para tentar expor as mentiras de Ferris. Hoje o ator está com 75 anos de idade, ele é casado com Lloy Coutts desde 2008 e tem uma filha, Julian Coutts. Seu trabalho mais recente foi Deadwood (2019).

Alan Ruck do filme Curtindo a Vida Adoidado hoje

Melhor amigo de Ferris, Cameron topa a empreitada do companheiro de viver um dia inesquecível e rouba o carro do pai, que no final do filme é destruído. O mais velho do elenco jovem, na época o ator Alan Ruck já tinha 29 anos de idade quando interpretou o adolescente.

Hoje, Alan está com 65 anos de idade e é casado com a atriz Mireille Enos, com quem oficializou a união em 2008. Ele é pai de Vesper Vivianne Ruck, Larkin Zouey Ruck, Emma Ruck e Sam Ruck, e estrela uma das séries mais aclamadas do momento, Succession, da HBO.

Jennifer Grey

Jennifer interpretou a mal humorada Jeanie, irmã de Ferris. Um ano depois de Curtindo a Vida Adoidado, ela estrelou outro sucesso da época, o romance Dirty Dancing.

Hoje a atriz está com 61 anos de idade e está separada há pouco mais de um ano do ator Clark Gregg, com quem foi casada durante 19 anos. Ela é mãe de Stella Gregg. O trabalho mais recente da atriz foi em um episódio de Dollface, em 2022.

Cindy Pickett

Cindy Pickett interpretou Katie, a mãe de Ferris. No filme ela era casada com Tom, personagem de Lyman Ward, na vida real eles também se tornaram um casal. O casamento durou alguns anos e resultou em um filho, Shaun Ward. Eles se separaram em 1992. Hoje ela tem 74 anos, suas atuações mais recentes foram no filme Chasing the Rain (2020) e na série Age of the Living Dead (2018).

Lyman Ward

O ator Lyman Ward interpretou Tom e hoje está com 80 anos de idade. Em 2015, ele havia parado de atuar depois de ser Dean Carl Spitzer na série Transparent, mas em 2022 retornou as telinhas como Stan em In the Forest.

Charlie Sheen esteve no elenco do filme Curtindo a Vida Adoidado

Charlie Sheen fez uma participação especial no filme, ele apareceu apenas nas cenas em que Jeanie vai parar na delegacia, mesmo assim seus poucos momentos na trama foram marcantes. O ator está com 56 anos de idade, já foi casado 3 vezes, com Brooke Mueller (2008 a 2011), Denise Richards (2002 a 2006) e Donna Peele (1995 a 1996) e tem 5 filhos: Sam Sheen, Cassandra Jade Estevez, Lola Rose Sheen, Max Sheen e Bob Sheen. Seu trabalho mais recente foi no filme Grizzly II: The Predator.

Onde assistir

O filme Curtindo a Vida Adoidado está disponível em alguns streamings do Brasil e quem quer matar a saudade do elenco hoje pode encontrá-lo: no Telecine, que agora foi incorporado a Globoplay; na Amazon Prime Video pelo valor de aluguel de R$ 6,90; no Youtube Movies com valores de aluguel e compra que vão de R$ 4,90 a R$ 29,90; e também o Google Play Filmes, com preços que variam de R$ 4,90 a R$ 29,90.

