Filmes de 2022 lançamentos: calendário de estreias

Todo mundo está se preparando para a chegada de 2022 e com um novo ano, uma leva de produções ganha data para chegar às telonas. Para facilitar e te ajudar a preparar a agenda, listamos os filmes de 2022 lançamentos dos cinemas. As datas se referem a estreia do filme no Brasil, ou seja, pode ter obra que foi lançada em 2021 no exterior, mas que aqui chega com atraso.

Também é bom lembrar que as datas podem sofrer alterações sem aviso prévio, caso seja do interesse dos distribuidores.

Pânico e Sing 2 são filmes de 2022 lançamentos de janeiro

O primeiro mês do ano começa com a estreia da animação Sing 2, uma obra musical que reúne nomes famosos no elenco de dublagem, como a cantora Sandy, Fiuk, Any Gabrielly, Lexa, Wanessa Camargo, Paulo Ricardo e Fábio Jr. O filme chega às telonas no dia 6 de janeiro de 2022, mesmo dia que o lançamento brasileiro Eduardo e Mônica, baseado na canção da banda Legião Urbana.

Perto da metade do mês, um dos mais aguardados lançamentos de 2022 chega a lista de filmes de janeiro, Pânico 5. O longa é mais um da franquia de terror e mostra Sidney Prescott (Neve Campbell) atrás de um assassino que tem matado pessoas ligadas ao passado da cidade de Woodsboro.

Mais estreias de filmes em janeiro de 2022:

King’s Man: A Origem – 6 de janeiro

O Festival do Amor – 6 de janeiro

Eduardo e Mônica é um dos filmes de 2022 lançamentos – 6 de janeiro

Juntos e Enrolados – 6 de janeiro

Sing 2: Quem Canta Seus Males Espanta – 6 de janeiro

Dowton Abbey 2 – 6 de janeiro

Scarface – 6 de janeiro

Crocodilos – A Morte Espera – 13 de janeiro

Pânico 5 é um dos filmes lançamentos de 2022 – 13 de janeiro

As Agentes 355 – 13 de janeiro

Morbius – 20 de janeiro

As Aventuras de Gulliver – 20 de janeiro

Spencer – 20 de janeiro

Coração de Fogo – 27 de janeiro

O Beco do Pesadelo – 27 de janeiro

Pluft – O Fantasminha – 27 de janeiro

Uncharted chega ao cinema em fevereiro

Um dos filmes mais aguardados do mês é o lançamento de Uncharted: Fora do Mapa, no dia 17 de fevereiro de 2022. Estrelado por Tom Holland e Mark Wahlberg, o longa é baseado em um popular jogo de videogame e narra as aventuras de Nathan Drake, um caçador de tesouros.

Outra coisa que pode agradar é a comédia romântica Casa Comigo, que tem a presença de Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma. O filme lançamento de fevereiro de 2022 é sobre uma famosa cantora que acaba se casando com um estranho após descobrir que foi traída pelo noivo, agora precisa manter um relacionamento de mentira. O longa estreia no dia 10 de fevereiro.

Estreias de filmes em fevereiro de 2022:

Virando a Mesa – 3 de fevereiro

Moonfall – 3 de fevereiro

O Telefone Preto – 3 de fevereiro

Família Soprano: Newark – 3 de fevereiro

Jackass para Sempre é um dos filmes lançamentos de 2022 – 3 de fevereiro

A Suspeita – 3 de fevereiro

Epa! Cadê o Noé? 2 – 10 de fevereiro

A Escalada – 10 de fevereiro

Casa Comigo – 10 de fevereiro

Morte no Nilo – 10 de fevereiro

Sempre em Frente – 17 de fevereiro

Ambulância: Um Dia de Crime – 17 de fevereiro

Os Olhos de Tammmy Faye – 17 de fevereiro

Uncharted: Fora do Mapa – 17 de fevereiro

A Liga de Monstros – 17 de fevereiro

O Exorcismo de Deus – 24 de fevereiro

Belfast – 24 de fevereiro

Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo – 24 de fevereiro

Red: Crescer é uma Fera é um dos filmes lançamentos de 2022 em março

Em 10 de março estreia a nova animação da Disney e Pixar, Red: Crescer é uma Fera. Na trama, a jovem Mei acaba se transformando em um animal gigante vermelho e precisa descobrir como passar pela experiência.

Estreias de filmes em março de 2022:

A Verdade – 10 de março

Intervenção – 10 de março

Red: Crescer é uma Fera – 10 de março

Alemão 2 – 10 de março

A Luz do Demônio – 17 de março

O Amor dá Voltas – 17 de março

Os Caras Malvados – 24 de março

Cidade Perdida – 24 de março

Animais Fantásticos e Sonic 2 estreiam em abril de 2022

O mês de abril reserva alguns lançamentos aguardados pelo público e quase todos eles chegam às telonas no dia 7 de abril de 2022. Nesta data vão estrear Sonic 2 e Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore.

Em Sonic 2, o grande vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) irá retornar para atormentar o protagonista, que também terá que lidar Knuckles (Idris Elba).

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é mais um filme da franquia derivada de Harry Potter, nesta história, Newt Scamander vai parar no Rio de Janeiro e Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. O filme terá a participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido.

Estreias de filmes em abril de 2022:

Sonic 2: O Filme – 7 de abril

Cano Serrado – 7 de abril

O Palestrante Motivador – 7 de abril

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore – 7 de abril

Predestinado – 7 de abril

Pacificado – 7 de abril

Minha Irmã e Eu – 7 de abril

O Peso do Talento – 28 de abril

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sai no cinema em maio de 2022

O aguardado filme da Marvel chega às telonas no dia 5 de maio. Na continuação, o mago vai lidar com as consequências dos últimos acontecimentos do universo dos heróis dos vingadores e explorar o multiverso. Para isso, ele irá atrás de uma personagem que ganhou sua própria série em 2021, Wanda, a Feiticeira Escarlate.

Outro filme bastante aguardado é o quarto longa da série John Wick, estrelado por Keanu Reeves, que estreia no dia 27 de maio. Nos últimos dias do mês, o público poderá ver Tom Cruise em Missão Impossível 7.

Estreias de filmes em maio de 2022:

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura – 5 de maio

Filho das Sombras – 5 de maio

Liga dos Superpets – 19 de maio

Top Gun: Maverick – 26 de maio

Minecraft – O filme – 26 de maio

John Wick 4 – 26 de maio

Lightyear estreia em junho de 2022

Uma obra muito aguardada é o lançamento da Pixar, Lightyear, no dia 16 de junho. A animação vai mostrar a história de origem do jovem Buzz Lightyear. O ator Chris Evans, que dubla a voz do personagem em inglês, deixou claro para o público em publicação nas redes sociais que este filme não é sobre o amado personagem de Toy Story, é a origem do humano Buzz Lightyear, que inspirou a criação do boneco.

Estreias de filmes em junho de 2022:

To Ryca – 9 de junho

Alice e Só – 9 de junho

Uma Pitada de Sorte – 9 de junho

Um Pai Extraordinário – 9 de junho

Jurassic World: Domínio – 9 de junho

Lightyear – 16 de junho

Legalmente Loira 3 – 16 de junho

Me tira da Mira – 30 de junho

Minions 2: A Ascensão de Gru – 30 de junho

Thor 4 e Adão Negro são filmes que estreiam em julho de 2022

Nos mês de julho, o público vai poder ir ao cinema para assistir dois filmes de super-herói, um da Marvel e outro da DC.

O primeiro deles a estrear será Thor: Amor e Trovão, o quarto filme solo do deus nórdico. O filme lançamento de 2022 é dirigido por Taika Waititi, que também esteve a frente do terceiro longa sobre o herói, Thor: Ragnarok.

Adão Negro chega às telonas no final do mês e tem Dwayne Johnson como estrela e também a participação de Noah Centineo.

Estreias de filmes em julho de 2022:

Thor: Amor e Trovão – 7 de julho

Indiana Jones 5 – 21 de julho

Adão Negro – 28 de julho

Suburbanos é um dos filmes lançamentos de 2022 em agosto

O mês de agosto será escasso em grandes estreias aguardados pelo público, o maior lançamento será o filme brasileiro Os Suburbanos, baseado na série estrelada por Rodrigo Sant’Anna, sobre um morador do subúrbio carioca.

Estreias de filmes em agosto de 2022:

Os Suburbanos – 4 de agosto

The Georgetown Project – 18 de agosto

Beast – 19 de agosto

Setembro lança Missão Impossível 7 nos cinemas

Setembro está com duas grandes estreias marcantes, uma para os fãs de filmes de ação e outra para quem ama animação. No dia 22 de setembro, Gato de Botas 2: O último desejo chega às telonas, a obra é continuação do primeiro filme sobre o bichano, lançado em 2012. Nesta aventura, o gato terá apenas uma vida restante.

No último dia do mês, o público poderá comprar ingresso para o sétimo filme da franquia Missão Impossível. A obra hollywoodiana continua com Tom Cruise no papel principal e também tem Cary Elwes, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Simon Pegg, Mark Gatiss, Ving Rhames e Rob Delaney no elenco.

Estreias de filmes em setembro de 2022:

Gato de Botas 2: O último desejo – 22 de setembro

Missão Impossível 7 – 30 de setembro

Homem-Aranha no Aranhaverso 2estreia em outubro de 2022

O primeiro filme de Miles Morales foi um sucesso e venceu o Oscar de Melhor Animação em 2019. Nesta continuação, o relacionamento entre Miles e Gwen Stacy ganhará mais espaço.

Conhecido como mês do terror, por causa do Dia das Bruxas, a franquia Halloween, sobre o assassino Michael Myers ganhará mais uma longa metragem. O filme mais recente da série de horror, Halloween Kills: O Terror Continua, foi lançada em 2021.

Estreias de filmes em outubro de 2022:

Rugrats – 6 de outubro

He-Man e os Mestres do Universo

Homem-Aranha no Aranhaverso 2 – 6 de outubro

Halloween Ends – 14 de outubro

Novembro trás Pantera Negra 2 e The Flash aos filmes lançamentos de 2022

Novembro é outro mês que terá duas estreias de filmes de herói, no dia 3 chega às telonas o longa solo do herói Flash, da DC. Estrelado por Ezra Miller, é esperado que o filme tenha Michael Keaton no elenco, o ator já interpretou o Batman.

Em novembro, o público também poderá assistir o segundo filme do Pantera Negra, herói da Marvel. Por conta da morte do ator Chadwick Boseman, em agosto de 2020, que vivia o protagonista, neste filme o manto do personagem será passado para outra pessoa.

Estreias de filmes em novembro de 2022:

The Flash – 3 de novembro

Pantera Negra 2 – 10 de novembro

Micronautas – 17 de novembro

Os Mercenários 4 – 17 de novembro

Dezembro tem Aquaman 2 entre os filmes lançamentos de 2022

No último mês do ano, não é esperado uma quantidade muita grande de estreias, mas o que vai ser lançado está entre os mais esperados do público. No meio do mês, no dia 15, vai chegar às telonas Avatar 2, filme do renomado diretor James Cameron. O longa é continuação de Avatar, lançado há mais de uma década, em 2009.

Quase no final do mês, o público poderá passar a semana do natal no cinema para assistir o segundo filme do Aquaman, herói da DC. Intitulado Aquaman e o Reino Perdido, o longa é dirigido por James Wan e tem Jason Momoa como protagonista.

Estreias de filmes em dezembro de 2022:

Avatar 2 – 15 de dezembro

Aquaman 2 – 22 de dezembro

