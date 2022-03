Filme da Sessão da Tarde hoje será `O Amor Não Tira Férias’ (09/3)

O filme da Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira, dia 09/03/22, será a comédia romântica “O Amor Não Tira Férias”. O longa conta com um elenco de peso, formado pelos atores Jack Black, Cameron Diaz. Jude Law e Kate Winslet, e deve começar após a reprise da novela O Cravo e a Rosa.

Horário do filme da Sessão da Tarde hoje

O filme da Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, deve começar às 15h30 de acordo com a programação divulgada pela Rede Globo.

No longa, Iris escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper, mas logo descobre que ele está prestes a se casar com outra. Bem longe dali, em Los Angeles, está Amanda, dona de uma próspera agência de publicidade especializada na produção de trailers de filmes. Após descobrir que seu namorado, Ethan, não tem sido fiel, Amanda encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas. Ela e Iris entram em contato e combinam a troca. Logo, a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas, com Iris conhecendo Miles, um compositor de cinema, e Amanda se envolvendo com Graham, irmão de Iris.

Título Original The Holiday

Elenco Jack Black; Cameron Diaz; Jude Law; Kate Winslet

Dubladores Amanda: Mônica Rossi/ Iris: Sylvia Salustti/ Graham: Felipe Grinnan/ Miles: Paulo Vignolo/ Ethan: Alexandre Moreno/ Jasper: Eduardo Dascar

Direção Nancy Meyers

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Assista ao trailer do filme da Sessão da Tarde hoje

