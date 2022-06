Filme da Sessão da Tarde hoje: Globo exibe ‘Recém Casados’

O Filme da Sessão da Tarde hoje é para quem gosta de comédia romântica. A Globo exibe hoje, 2 de junho, o longa “Recém Casados”, produzido em 2022 e protagonizado por Ashton Kutcher e Brittany Murphy.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a programação dessa quinta-feira.

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

O filme da Sessão da Tarde hoje é a comédia romântica “Recém Casados”, que vai passar na Globo a partir das 15h30 dessa quinta-feira.

Charmoso, relativamente pobre, um pouco pateta, Tom se apaixona pela filha mimada do magnata esnobe arrogante McNerney, Sarah, que estava destinada a um jogo mais socialite, como Peter Prentiss. Eles ainda se casam e voam para a Europa para uma lua de mel romântica que Tom não pode pagar. O amor deles é testado perigosamente por infortúnios técnicos e outros tipos por todo o caminho. Pior, Peter os alcança em uma missão para ‘fazer Sarah ver sentido’ apenas quando os recém-casados ​​estão furiosos um com o outro. —KGF Vissers

Título Original Just Married

Elenco Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, David Moscow, Monet Mazur e David Rasche

Direção Shawn Levy

Nacionalidade Alemã/Americana

Programação da Globo hoje

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Favorita – Ambientada em São Paulo, ‘A Favorita’ apresenta como trama central a rivalidade entre Flora e Donatela, antigas parceiras da fictícia dupla sertaneja Faísca e Espoleta.

18:25 – Além da Ilusão – Por trás de muitas ilusões está a força de um sentimento sublime capaz de reparar injustiças e aproximar um casal improvável: o mágico Davi e a aspirante a modista Isadora. Ele faz do ilusionismo sua arte e seu meio de sobreviver. Ela tem os pés no chão e mira horizontes mais promissores, principalmente, no mundo do trabalho. De forma surpreendente, seus destinos se cruzarão e, unidos por um trauma do passado, terão um no outro uma chance de ressignificar suas trajetórias.

19:10 – 2ª Edição do jornal local

19:40 – Cara e Coragem é uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios. Quando o resgate de uma fórmula secreta e uma morte inesperada entrelaçam os destinos dos dublês Pat e Moa, da empresária Clarice Gusmão e do instrutor de parkour Ítalo, a coragem de todos é posta à prova.

20:30 – Jornal Nacional traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com apresentação de William Bonner e Renata Vasconcellos.

21:30 – ‘Pantanal‘ é uma saga familiar que tem o amor como fio condutor e a natureza como protagonista. A obra escrita há mais de 30 anos por Benedito Ruy Barbosa chega à TV Globo em 2022, em uma nova versão escrita pelo autor Bruno Luperi.

22:35 – ‘No Limite’ volta com a temporada mais desafiadora de todas! Agora, apresentado por Fernando Fernandes, com mais participantes e provas ainda mais radicais.

23:55 – Lady Night