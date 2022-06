Quem matou Clarice Cara e Coragem? Sósia trará resposta

Folhetim ganhou estreia no dia 30 de maio e substitui Quanto Mais Vida Melhor na faixa de horário.

Quem matou Clarice em Cara e Coragem não é apenas o que os personagens querem saber, mas também o público que acompanha tudo em casa. A personagem de Taís Araújo ganhou pouco tempo no folhetim e já se despediu na trama. Mas a atriz não ficará de fora da trama, já que interpretará outra personagem que poderá ser a chave para desvendar o grande mistério da obra de Claudia Souto.

Quem matou Clarice na novela Cara e Coragem das 19h?

Quem matou Clarice na novela Cara e Coragem ainda não foi revelado. O corpo da diretora da Siderúrgica Gusmão foi encontrado em uma lagoa e agora o mistério a ser resolvido é o que aconteceu com a personagem de Taís Araújo. Uma sósia entrará na trama e pode trazer respostas.

Antes de sua morte, Clarice enviou um vídeo para Pat e Moa em Cara e Coragem. A diretora falou sobre o trabalho da dupla em recuperar a pasta com os documentos da fórmula de Jonathan e disse para não entregar o conteúdo para ninguém além do cientista. Além disso, comentou que pessoas perigosas estavam atrás dos documentos e se desculpou por envolver a dupla de dublês no assunto.

Um grande suspeito de quem matou Clarice é o próprio irmão da diretora, Leonardo (Ícaro Silva), que estava louco para colocar suas mãos na pesquisa de Jonathan. No entanto, até agora não há nenhuma prova ou confissão que incrimine o rapaz. A autora Claudia Souto revelou antes do início da novela que a morte de Clarice será o grande mistério da trama, mas não contou se o assassino será revelado apenas no desfecho da novela ou se o público conseguirá desvendar tudo antes.

Quem será peça chave no enigma sobre quem matou Clarice em Cara e Coragem será a segunda personagem de Taís Araújo na novela, Anita. A jovem será uma massoterapeuta que tem a mesma aparência de Clarice. As duas são sósias, mas com vidas muito diferentes. O caminho da personagem deve cruzar o de Pat, Moa e Ítalo (Paulo Lessa), que juntarão forças para desvendar o crime.

O que é a fórmula?

Outro mistério que ainda não tem resposta na novela Cara e Coragem é o que exatamente é a fórmula da pesquisa de Jonathan (Guilherme Weber). O que foi revelado até agora é que o conteúdo criado pelo cientista pode gerar um grande avanço no campo da medicina, beneficiando um enorme número de pessoas e salvando vidas. Porém, se cair em mãos erradas, também pode causar muitas mortes ao ser usada na indústria bélica.

Leonardo e a namorada Regina (Mel Lisboa) descobrem sobre a misteriosa pesquisa, e ambiciosos como são, desejam colocar as mãos no trabalho de Jonathan. Logo no começo da novela, Clarice se choca ao descobrir que os planos do irmão são de vender a fórmula para a indústria bélica e conquistar uma bolada.

Clarice contratou Pat e Moa para recuperar os documentos, pois a preciosa pasta foi perdida em um lugar de difícil acesso:

Leia também

História novela Cara e Coragem: autora Claudia Souto revela inspiração

Paolla Oliveira em Cara e Coragem: casada, Pat ama colega de trabalho

Quem é André Frambach e personagem do ator na novela Cara e coragem