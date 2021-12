Filme dos Trapalhões hoje: SBT exibe ‘O Mistério de Robin Hood’

Hoje, 11 de dezembro, o SBT exibe mais um filme dos Trapalhões. A partir das 18h15, vai ao ar O Mistério de Robin Hood (1990), protagonizado por Renato Aragão, Xuxa, Dedé e Mussum.

Na comédia, Didi é uma versão bem humorada do justiceiro Robin Hood, que rouba dos contrabandistas e agiotas para ajudar pessoas necessitadas. Além disso, ele também cuida de Rosa, uma garotinha órfã cuja existência ameaça os planos do bandido Gavião. O protagonista é apaixonado por Tatiana, filha de um mágico que trabalha no circo próximo ao seu esconderijo. Tonho e Fredo também trabalham no circo e vivem se envolvendo em confusões.

Que horas começa o filme dos Trapalhões hoje?

O filme dos Trapalhões de hoje, sábado, 11 de dezembro, começa às 18h15, horário de Brasília, segundo o cronograma oficial da emissora. O longa vai ao ar logo após o Programa do Raul Gil.

A exibição de O Mistério de Robin Hood faz parte da nova atração da emissora, a Sessão Renato Aragão. Ao longo das próximas semanas, o SBT deve continuar exibindo os clássicos lançados na década de 90.

Para assistir, basta sintonizar no canal no horário indicado. Também é possível acompanhar a programação pelo site: https://www.sbt.com.br/ao-vivo. O sinal é disponibilizado de forma gratuita, sem precisar de cadastro.

Informações do filme

Título: O Mistério de Robin Hood

Ano de lançamento: 1990

Elenco: Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum, Xuxa Meneghel, Carlos Eduardo Dolabella, Duda Little, Juan Daniel, Roberto Guilherme

Nacionalidade: Brasileira

Direção: José Alvarenga Júnior

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Assista o trailer do filme dos Trapalhões hoje:

Programação SBT – sábado, 11 de dezembro de 2021

06:00 Sábado Animado

12:00 Henry Danger

14:15 Programa Raul Gil

18:15 Sessão Renato Aragão – O Mistério de Robin Hood

19:45 SBT Brasil

20:30 Carinha de Anjo

21:30 Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo

22:30 Bake Off Brasil – Mão na Massa

00:15 Notícias Impressionantes

02:15 Arqueiro – Arrow

05:45 Jornal da Semana SBT

