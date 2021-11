Novelas mexicanas do SBT: veja nova grade da emissora de 21/22

As novelas mexicanas do SBT vão sofrer alteração de horário a partir de 29 de novembro de 2021. Em comunicado enviado à imprensa, a emissora de Silvio Santos anunciou que as tramas terão mais espaço na programação e também haverá a estreia de outro folhetim em dezembro.

Programação das novelas mexicanas do SBT

A partir de 29/11, as novelas Coração Indomável e Amanhã é Para Sempre estarão em dobradinha na programação. Em seguida, irá ao ar o folhetim Te Dou a Vida. Os episódios duplos irão até 10 de dezembro. A partir do 13, a emissora reprisa Mar de Amor, que já foi ao ar no SBT em 2016.

A programação ficará da seguinte forma:

14h15 Casos de Família

15h15 Roda a Roda

15h45 Fofocalizando

17h Novelas da Tarde

19h45 SBT Brasil

Em 13 de dezembro, Mar de Amor ocupará o horário das 17h, seguida de Amanhã É Para Sempre às 17h45 e Te Dou a Vida às 18h45.

Próximas estreias da emissora

O SBT prepara duas novas estreias para as próximas semanas. Com o final de Coração Indomável em 26/11, a emissora passa a exibir Amanhã É Para Sempre (2008) a partir de 29 de novembro. A trama tem 160 capítulos e já foi exibida na emissora anteriormente.

O drama mexicano conta a história de Fernanda e Eduardo, que cresceram juntos e foram unidos por um amor inocente. Ela é filha de Gonçalo Elizalde, um fazendeiro dono de uma grande companhia leiteira, enquanto Eduardo é filho da governanta Soledade, que trabalha na casa do rico empresário.

Em 13 de dezembro, a emissora passa a exibir Mar de Amor (2009), outra novela que também já passou no canal. O drama gira em torno de Estrela Marina (Zuria Veja), uma jovem que se envolve com Victor Manuel (Mario Cimarro). Os dois tentam viver esse amor, mas serão alvo da vilã Oriana (Mariana Seoane), filha do rico empresário Leon (Manuel Landeta).