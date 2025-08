Filme O Pai da Noiva será exibido na Sessão da Tarde hoje

Na semana de Dia dos Pais, a TV Globo escolheu títulos para comemorar a data, e entre as escolhas está a história clássica “O Pai da Noiva”, que vai ao ar nesta terça-feira, 5. Mas o filme não é aquele clássico de 1991 com Steve Martin, mas sim de 2022, um remake protagonizado por Andy Garcia. Apesar da confusão dos títulos, vale a pena assistir.

Horário da Sessão da Tarde

Nesta terça-feira, a Sessão da Tarde começa às 15h25 (de Brasília), com o filme O Pai da Noiva. Bastante diferente da versão cômica de 1991, o diretor Gary Alazraki também fez diversas melhorias na história, criando uma narrativa mais moderna e inclusiva, que desafiou estereótipos de gênero ultrapassados e celebrou uma variedade de culturas presentes nos Estados Unidos. Considerando que esta é a terceira vez que o filme é “refeito”, as revisões de Alazraki aprimoraram ainda mais a narrativa, tornando-a mais identificável e atraente para públicos de todas as origens.

Billy ama suas três filhas e faz anos que não vê a mais velha do trio, Sofia. Mas, para a alegria do pai, ela volta após um ano e recém-formada da faculdade de direito. Ela traz consigo uma surpresa imensa: está noiva. Billy e sua esposa também não andam nada bem no próprio casamento, estão fazendo terapia de casal, mas sem sucesso, e, pela notícia da filha mais velha e das duas mais novas, eles decidem continuar com o casamento de faixada para o bem delas.

Contudo, nada deste casório parece normal, Sofia pediu o namorado em casamento, eles querem pagar o casório com o dinheiro próprio, não querem um casamento católico e também nada cubano. Para o desgosto de Billy, ele fará de tudo para acabar com o casamento da filha antes que seja tarde demais. Mas será que ele não cairá nas graças do genro e continuará com o casamento da filha?

O elenco conta com os atores Andy Garcia, Gloria Estefan, Diego Boneta, Adria Arjona e Isabela Moner.