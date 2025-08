Sessão da Tarde faz especial de Dia dos Pais de 4 a 8 de agosto

A programação da Sessão da tarde da semana inclui títulos especiais em homenagem do Dia dos Pais! Entre 4 e 8 de agosto, a TV Globo exibe “O Pai da Noiva”, “2 Filhos de Francisco”, entre outros filmes. A transmissão começa após a reprise da novela “História de Amor”, então confira o cronograma da semana.

Segunda na Sessão da Tarde – Paternidade

Um pai cria sua filha como pai solteiro após a morte inesperada de sua esposa, que morreu um dia após o nascimento de sua filha.

Título Original: Fatherhood

Elenco: Alfre Woodard, Dewanda Wise, Kevin Hart, Lil Rel Howery, Melody Hurd, Paul Reiser

Direção: Paul Weitz

Dubladores: Carina Eiras, Manuela Mota, Marcelo Garcia, Mário Cardoso, Rodrigo Oliveira, Telma da Costa

Terça-feira – O Pai da Noiva

Billy ama suas três filhas e faz anos que não vê a mais velha do trio, Sofia. Mas, para a alegria do pai, ela volta após um ano e recém-formada da faculdade de direito. Ela traz consigo uma surpresa imensa: está noiva. Billy e sua esposa também não andam nada bem no próprio casamento, estão fazendo terapia de casal, mas sem sucesso, e, pela notícia da filha mais velha e das duas mais novas, eles decidem continuar com o casamento de faixada para o bem delas.

Contudo, nada deste casório parece normal, Sofia pediu o namorado em casamento, eles querem pagar o casório com o dinheiro próprio, não querem um casamento católico e também nada cubano. Para o desgosto de Billy, ele fará de tudo para acabar com o casamento da filha antes que seja tarde demais. Mas será que ele não cairá nas graças do genro e continuará com o casamento da filha?

Quarta na Sessão da Tarde

Imagine Só é o filme de quarta-feira. Evan Danielson é um executivo que está sofrendo com o declínio da sua carreira. Cada vez mais desesperado, ele resolve ouvir os conselhos da sua filha pequena, que chama o pai para o seu mundo imaginário. Com essa experiência, Evan vai começar a descobrir o caminho para resolver os seus problemas profissionais

Quinta-feira (07/08/2025) – Tomb Raider

Lara Croft, a filha independente de um aventureiro desaparecido, deve se esforçar além de seus limites quando descobre a ilha onde seu pai, Lord Richard Croft desapareceu.

2 Filhos de Francisco

Francisco é um lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja. Um empresário consegue lançá-los no interior, até que um acidente interrompe a carreira deles. Anos depois, Mirosmar vira Zezé di Camargo, mas a fama só vem quando ele se une a outro irmão, o parceiro perfeito para concretizar o sonho do pai.