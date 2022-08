Filme Sessão da Tarde hoje na Globo é ‘Insubstituível’ – 24/8

O filme Sessão da Tarde hoje, quarta-feira (24), será o francês Insubstituível, estrelado pelo ator François Cluzet, também conhecido pelo sucesso Intocáveis (2011). O longa metragem será exibido a partir das 15h30, depois da novela O Cravo e a Rosa, e tem duração total original de 1 hora e 42 minutos.

Na história do filme que será exibido nesta quarta-feira, um amado médico de uma região rural da França precisa ser substituído por uma novata, o que gera desconfiança na população.

Qual o filme Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 24 de agosto?

O filme Sessão da Tarde de hoje (24) é Insubstituível, longa lançado em 2016. Produção da França, a obra europeia foi dirigida por Thomas Lilti, que também participa do roteiro, e tem François Cluzet e Marianne Denicourt nos papéis principais.

Na trama, o público conhece os personagens Jean-Pierre e Natalie. Jean é um médico muito respeitado pelas pessoas que moram na área rural em que ele atende. Atencioso, ele cuida diariamente da população há diversos anos, sempre dando apoio e tranquilidade a todos.

Porém, certo dia, o médico fica doente e precisa de ajuda para manter tudo nos eixos enquanto ele precisará se ausentar. Quem aparece para assumir a tarefa é Natalie, uma recém-formada. A moça chega a cidade e precisa se adaptar. Durante sua trajetória, a moça precisa descobrir como começar uma nova vida no lugar e como conseguirá ficar no lugar de Jean-Pierre, que todos na cidade consideram insubstituível.

Em 2017, o filme Sessão da Tarde hoje foi indicado a categoria de melhor ator no César Awards – o prêmio mais importante do cinema francês – pela performance de François Cluzet como o médico Jean-Pierre.

Título Original: Irreplaceable (em inglês) e Médecin de campagne (em francês)

Elenco: Francois Cluzet, Marianne Denicourt, Félix Moati, Isabelle Sadoyan

Direção: Thomas Lilti

Nacionalidade: Francesa

Ano: 2016

Horário: 15h30

Assista o trailer do filme Sessão da Tarde hoje, quarta-feira (24):

Programação da Globo hoje tem partida de futebol

O destaque da programação da TV Globo nesta quarta-feira (24) é a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, que será entre São Paulo e Flamengo. O jogo vai começar às 21h20 (horário de Brasília) e deve acabar por volta das 23h30.

Por conta da partida, algumas alterações foram necessárias no cronograma do canal. Assim, as novelas Mar do Sertão, Cara e Coragem e Pantanal começarão mais cedo e terão capítulos menos. O folhetim de Mario Teixeira vai ter início às 18h05, o de Claudia Soto às 19h15 e de Bruno Luperi às 20h35.

O filme Sessão da Tarde hoje não será afetado, assim como os horários das novelas O Cravo e a Rosa e A Favorita, que começarão na faixa de sempre, às 14h45 e 17h05, respectivamente.

Filmes dos próximos dias da Sessão da Tarde

Além do filme Sessão da Tarde hoje, mais dois serão exibidos ainda esta semana. Na quinta-feira (25), a TV Globo vai exibir a animação Os Incríveis e na sexta-feira (26) é vez do nacional Fala Sério, Mãe!, com Larissa Manoela e Ingrid Guimarães. Todos começarão no horário habitual, às 15h30.

Os Incríveis é produção de 2004 dos estúdios Pixar e segue a história de uma família de super-heróis, chefiada por Beto Pêra, o Sr. Incrível, e Helena Pêra, a mulher elástica. Por conta de um decreto governamental, pessoas com poderes precisam manter suas habilidades escondidas. Por isso, o casal deixa a vida de luta contra o crime de lado e constrói uma família. Porém, a morte misteriosa de ex-super-heróis traz Beto e Helena de volta.

Encerrando a semana da Sessão da Tarde, Fala Sério, Mãe! é adaptação do livro de Thalita Rebouças e conta a intensa relação de Maria Lourdes com sua mãe, Ângela Cristina. O longa acompanha a trajetória da dupla desde que a menina era criança e chega a temida e complicada fase da adolescência, mostrando as dificuldades da maternidade, além dos medos e vitórias da vida jovem.

