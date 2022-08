Novo horário novela Pantanal com o horário político de 2022

Com a chegada do horário político de 2022, a Rede Globo terá que mudar a grade programação e haverá um novo horário novela Pantanal. As mudanças começam em agosto e afetará também as demais emissoras abertas.

Horário político vespertino: das 13h às 13h25

Horário político noturno: das 20h30 às 20h55

Qual o novo horário novela Pantanal na Globo – Eleições 2022

A partir do dia 26 de agosto, o novo horário novela Pantanal será entre 21h55 e 22h00. As mudanças vão ficar no ar até o dia 29 de setembro, dia que será encerrado o horário eleitoral do primeiro turno.

Caso o segundo turno ocorra, o horário eleitoral gratuito volta a tomar as telinhas entre 7 e 28 de outubro. Assim, não apenas a novela Pantanal será afetada, mas também sua sucessora, Travessia. A previsão atual é que o folhetim de Bruno Luperi chegue ao fim no dia 7 de outubro e Travessia estreie no dia 10 de outubro – A informação é do colunista Fefito do UOL, pois a TV Globo ainda não confirmou a data do último capítulo de Pantanal.

O horário eleitoral da faixa noturna será entre 20h30 e 20h55, por isso, o Jornal Nacional também começará mais tarde, por volta das 20h55.

Já na parte da tarde, o horário político será entre às 13h e 13h25. Com isso, o Globo Esporte vai terminar 10 minutos mais cedo e o Jornal Hoje também terão alterações. O programa esportivo vai terminar 10 minutos mais cedo e o Jornal Hoje vai ao ar às 13h25.

Programação do SBT nas eleições 2022

No período da tarde do SBT, as alterações de horário serão nas novelas Carrossel e Esmeralda. O canal não informou as mudanças exatas que acontecerão a partir de 26 de agosto, mas pela programação oficial atual, é possível calcular que Carrossel – que atualmente termina 13h15 – deve ser finalizada 15 minutos mais cedo, ficando no ar de 12h00 até 13h00.

Enquanto Esmeralda – que atualmente começa às 13h15 – deve começar 10 minutos mais tarde, às 13h25. Normalmente, a reprise do folhetim com Bianca Castanho termina às 15h00, horário do Casos de Família.

Já na parte da noite, os programas afetados pelo horário eleitoral gratuito serão as novela Poliana Moça e Cúmplices de Um Resgate. Geralmente, o folhetim protagonizado por Sophia Valverde começa às 20h30 e fica no ar até 21h30, horário que cede para a novela com Larissa Manoela. Com a propaganda eleitoral, a novela jovem vai entrar no ar apenas 20h55.

Novo cronograma da Record TV

No período da tarde da Record, a alteração será somente no programa Balanço Geral. A atração começará como sempre às 11h50, depois será interrompido entre às 13h00 e 13h25 para as propagandas eleitorais e então retornará. O programa será finalizado no horário habitual, às 15h20, faixa da novela Chamas da Vida.

A noite, os afetados na programação serão o Jornal da Record, que atualmente fica no ar de 19h55 às 21h00 e a novela Reis, que começa às 21h00. Não foi revelado pela emissora até agora como serão as mudanças. O telejornal terminará mais cedo e Reis começará cinco minutos antes, às 20h55, horário que termina a faixa de propaganda política.

Horário eleitoral na Band

Na Band, a programação da tarde vai afetar a programação local. Em São Paulo, atualmente, a partir das 13h00 começa Os Dono da Bola e às 14h00 tem início o Boa Tarde São Paulo. Como a propaganda política começará às 13h00, o programa esportivo deve então ter início mais tarde. Não foi revelado até então as exatas mudanças do canal, confira a programação local da sua região para conferir quais serão os programas com alteração de horário.

A noite, o afetado será o programa diário de Faustão, que vai começar mais tarde. Hoje, o Jornal da Banda fica no ar de 19h20 a 20h30 e logo após entra o programa Faustão na Band. Com o horário eleitoral, Fausto Silva deve aparecer nas telinhas a partir de 20h55, 25 minutos mais tarde.

