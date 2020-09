O vira-lata caramelo se tornou símbolo do Brasil e caiu no gosto da internet. Sim, de acordo com as redes sociais, o doguinho representa o país mais que futebol e samba.

O que faz do vira-lata caramelo o queridinho do Brasil?

O vira-lata caramelo é, sem dúvidas, o cachorro mais querido do momento para os brasileiro. Ele está nos memes, já ganhou petição para estar na cédula de R$ 200 e provavelmente deve ter um perto da sua casa, e talvez aí esteja a graça. A nova estrela do país pode ser encontrada em diferentes portes e pelagens, mas o que não muda é o jeito afetuoso da raça (não definida). A verdade é que se um dia o “catioro” foi esnobado, esses dias ficaram para trás.

O sucesso do vira-lata caramelo

Sabe aquele história dos humilhados serão exaltados? De animal de rua, o animal foi escolhido para mascote da Copa América 2020, que foi adiada por causa da pandemia do novo coronairus – sim, duas paixões nacionais unidas. O cachorro também virou um filtro no Instagram com realidade aumentada, apelidado de “Sasha Dog”. Muito ícone!

Chico, o meliante

Certamente um dos ícones entre os vira-latas caramelo é o Chico. O cachorro foi flagrado pela sua dona em um momento de descanso, após devorar o colchão da mulher. Em meio aos gritos de desespero e surpresa da dona, o cão aparece nas imagens fazendo charme e aquela típica cara de dó dos cachorros ao verem frangos frescos e saborosos rolando na porta das padarias. Em resumo, o sucesso foi tão grande que popularizou ainda mais a fama do vira-lata caramelo.

Assiste aqui se você perdeu essa verdadeira cena de destruição:

Petição para a nota de R$ 200

No dia 2 de setembro deste ano, o Banco Central colocou em circulação uma nota de R$200 como forma de solucionar os problemas de administração monetária no país. Entretanto, o que causou uma discussão intensa foi o animal que seria estampado na cédula. O BC colocou o lobo-guará. A escolha se deu após uma consulta realizada em 2001, na qual os brasileiros podiam escolher animais ameaçados de extinção para estampar novas cédulas.

Contudo, a decisão não agradou as pessoas. O motivo? Não era o amado vira-lata caramelo que estamparia a cédula. A indignação foi tanta ,que uma petição foi protocolada para que o vira-lata caramelo passasse a estampar a nota. Foram mais de 140 mil assinaturas.

“Não descartamos a relevância do lobo-guará na história e na fauna brasileiras, porém o cachorro vira-lata está mais relacionado ao cotidiano dos brasileiros e, além disso, é presente em todas as regiões do país”, dizia a petição. O documento ainda justificava: “A inclusão do vira-lata caramelo na cédula é incentivo não só para a adoção, mas também para o controle da espécie. Pode representar uma nova fase para o bem-estar animal, visto que as notícias mais recentes são relacionadas aos sofrimentos deles”.

O banco negou a possibilidade do cão ser representado na nota de R$200, mas usou o “símbolo nacional” na campanha de apresentação da nova cédula.

Motivos para amar um vira-lata caramelo

Se você também se apaixonou pelo cãozinho, mas ainda tem dúvidas se deve adotar um ou não, o jornal DCI separou 8 motivos para você amar o vira-lata caramelo:

Onipresente. Sempre em ruas e bairros de todo o país, você encontrará inevitavelmente um vira-lata caramelo;

É muito querido, amável, dócil e carinhoso;

São super saudáveis e têm menos chances de ficar doentes;

De acordo com o Instituto Qualibest, os vira-latas são os preferidos de 41% dos brasileiros;

Os vira-latas se adaptam a qualquer situação. Frio, calor, mudanças no ambiente, casa nova. Eles, infelizmente, foram acostumados e aprenderam a se adaptar, pois suas vidas mudaram muito;

Você pode adotar! Normalmente estão em abrigos ou na rua e escolher um para cuidar pode tornar a sua vida muito mais especial e salvar a vida do pet;

Exclusividade é tudo! Por serem tão diferentes, por mais que você tenha um vira-lata caramelo, ele jamais será igual a outro cachorro SRD;

Nas horas boas ou nas horas ruins, eles sempre estarão ao seu lado.

Por fim, não se esqueça: como os vira-latas caramelo são praticamente sagrados, ao vê-los na rua, lembre de oferecer água ou ração para ele curtir o resto do dia feliz!