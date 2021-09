Filmes da Sessão da Tarde desta semana: programação de 13/9 a 17/9

Os filmes da Sessão da Tarde desta semana vão garantir a diversão de toda a família. Os longas são exibidos de segunda a sexta, na faixa das 15h, após o Jornal Hoje. Anote em sua agenda a programação da semana.

Segunda-feira, 13 de setembro – Filmes da Sessão da Tarde desta semana

A semana começa com o filme Um Tira no Jardim de Infância 2 (2016). A comédia conta a história de Reed, um policial durão que se infiltra em uma escola infantil como professor para recuperar um pen drive com sigilosas informações roubadas do programa de proteção à testemunha.

Título Original: Kindergarten Cop 2

Elenco: Bill Bellamy; Dolph Lundgreen; Sarah Strange; Darla Taylor;

Direção: Don Michael Paul;

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h45, após o jogo da Copa do Mundo de Futsal

Terça-feira, 14 de setembro – Joy: O Nome do Sucesso

Na terça, é a vez de Joy: O Nome do Sucesso (2015). Joy é uma jovem brilhante, mas com uma vida pessoal muito complicada. Divorciada e mãe de dois filhos, ela vive com seus pais e ex-marido, que mora no porão. Sua mãe, que vive no andar de cima e passa o dia todo assistindo a novelas, compartilha o espaço com seu pai, apesar de terem se divorciado há 17 anos. Um certo dia, Joy inventa um esfregão de limpeza milagroso que se transforma em um fenômeno de vendas e faz dela uma das empreendedoras de maior sucesso dos Estados Unidos.

Título Original: Joy

Elenco: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Édgar Ramírez.

Direção: David O. Russell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama, comédia

Horário: 15h

Quarta-feira, 15 de setembro – Filmes da Sessão da Tarde desta semana

Na quarta, será exibido Como Não Esquecer Essa Garota (2013). Gus conhece a solitária garçonete Molly, mas há um obstáculo para que eles fiquem juntos: Gus sofre de um problema de perda de memória recente, que o impede de lembrar dela. Entretanto, eles vão dar um jeito de fazer o relacionamento dar certo.

Título Original: Remember Sunday

Elenco: Alexis Bledel, Zachary Levi, Merritt Wever, Barry Shabaka Henley

Direção: Jeff Bleckner

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

Horário: 15h

Quinta-feira, 16 de setembro – Roubo nas Alturas

Na quinta, será exibido Roubo nas Alturas (2011). A comédia gira em torno dos funcionários de um prédio de luxo que descobrem que foram vítimas de um golpe. O bilionário que vive na cobertura é preso pelo FBI e cumpre a pena em domicílio. Dispostos a recuperar o dinheiro que perderam, eles planejam um assalto.

Título Original: Tower Heist

Elenco: Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda

Direção: Brett Ratner

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h45, após o jogo da Copa do Mundo de Futsal

Sexta-feira, 17 de setembro – A Seleção

Para fechar a semana, a emissora exibe o filme A Seleção (2013). Portia Nathan trabalha no escritório de candidaturas da Universidade de Princeton e deve conseguir uma grande promoção em breve. Um dia, o velho amigo John Pressman a convida a visitar a escola colegial onde ele trabalha, no intuito de conhecer Jeremiah, um candidato em potencial à universidade. Chegando no local, John revela porque ele fez esse convite: ele suspeita que o garoto seja o filho que Portia entregou à adoção. Intrigada com essa possibilidade, ela põe sua carreira em perigo para se aproximar de Jeremiah e reatar com o seu passado.

Título Original: Admission

Elenco: Lily Tomlin; Michael Sheen; Nat Wolff; Paul Rudd; Tina Fey; Travaris Spears

Direção: Paul Weitz

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h

