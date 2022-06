Final de Catarina em A Favorita: fim das agressões e viagem com Stela

Catarina (Lilia Cabral) sofre nas mãos do marido Leonardo (Jackson Antunes) na trama escrita por João Emanuel Carneiro. Vítima de violência doméstica, a personagem só consegue mudar de vida ao conhecer Stela (Paula Burlamaqui), que lhe ajuda a se livrar do relacionamento abusivo no qual ela estava presa. O final de Catarina em A Favorita será feliz e sem problemas amorosos.

Qual o final de Catarina em A Favorita e o que acontece com ela?

O final de Catarina em A Favorita é sozinha. Ela decide abrir mão de um segundo casamento com o verdureiro Vanderlei (Alexandre Nero) para ficar solteira e viajar ao lado de Stela.

Catarina é filha de Copola (Tarcísio Meira) e Iolanda (Suzana Faíni), e mãe de Domênico (Eduardo Mello) e Mariana (Clarice Falcão), frutos do seu casamento com Leonardo.

A relação de Catarina e Leonardo é extremamente turbulenta. O marido faz o tipo grosseirão e cafajeste, que maltrata a esposa sempre possível e ainda dá em cima de outras mulheres mesmo sendo comprometido. Cansada de ser humilhada nas mãos do crápula, ela coloca um ponto final no casamento, mas antes sofre violência doméstica do vilão.

A vida de Catarina só muda quando ela conhece Stela, sua vizinha. A personagem abre um restaurante na cidade de Triunfo e se torna a melhor amiga da filha de Copola, que se sente inspirada pela independência e personalidade da empresária.

Assim que ela chega na cidade, Leonardo dá algumas investidas em Stela, mas ela obviamente rejeita o crápula. É revelado que a empresária é lésbica e ao saber da informação, o ex-marido de Catarina passa a tratá-la com preconceito.

Uma das cenas mais fortes de A Favorita é quando Leonardo tenta estuprar Stela, mas é impedido por Catarina. O crápula é preso.

Ao longo da trama, Stela e Catarina ficam muito amigas, e a empresária chega a se apaixonar pela mãe de Mariana. No entanto, ela deixa claro que só vê a mulher como se fosse sua irmã e nada romântico acontece entre elas.

Catarina até se envolve com Vanderlei, mas desiste de se casar com o rapaz para ir em busca de sua própria felicidade sozinha, e vai viajar ao lado de Stela.

Final de Mariana em A Favorita

Mariana é filha de Catarina e Leonardo. Ao longo da trama, a jovem aparece grávida em casa e é expulsa de casa pelo próprio pai.

Ela sempre manteve segredo sobre a paternidade da criança. No final da novela, ela começa a namorar Shiva (Miguel Rômulo). Sua filha nasce e a jovem tenta manter seu pai afastado dela e da criança, pois não quer que ele faça com sua bebê o mesmo que fez com ela. Fica subentendido que a filha de Mariana é fruto de um abuso cometido pelo seu próprio pai.

A Favorita está sendo reprisada pela primeira vez desde 2008 no Vale a Pena Ver De Novo. Os capítulos vão ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, na Globo.

