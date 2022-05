Dodi morre A Favorita? Personagem cai nas garras de Flora

Interpretado por Murilo Benício, Dodi foi casado com as duas protagonistas durante a novela.

O personagem de Murilo Benício é cúmplice de Flora em muitos crimes, mas Dodi morre em A Favorita pelas mãos da própria parceira. O final nada feliz do mau-caráter acontece na reta final da trama, quando o cerco se fecha cada vez mais para a vilã. Relembre o desfecho do personagem de 2008.

Como Dodi morre em A Favorita?

Dodi morre ao levar um tiro de Flora em A Favorita. O homem tentava realizar uma extorsão e fugir com o bolso cheio de dinheiro, mas seu plano não deu certo. Ele pediu parte da fortuna de Flora em troca da liberdade de Donatela, mas Flora partiu em socorro da ex-amiga e assassinou o ex-marido no percurso.

Para quem acha confuso o fato que Flora estava protegendo Donatela, a cena é da reta final da novela, durante um momento de delírio em que a vilã acredita que pode deixar o passado para trás e voltar a se entender com Donatela. Tudo fazia parte de um plano de Donatela, que tinha o objetivo de se reaproximar de Flora, para conseguir a confissão da mau-caráter sobre tudo. As duas estavam se dando bem, até que Dodi aparece e estraga o clima – Até então, o personagem de Benício estava preso.

“Meu Deus do céu, que beleza, que coisa bonita. Todo mundo aqui se divertindo e eu lá fora. Sacanagem esquecer de mim”, comenta. Dodi tenta avisar Flora em A Favorita que tudo não passa de um plano de Donatela para pegá-la de uma vez por todas. Porém, Flora não gosta nada do alerta do ex-marido.

Dodi então faz Donatela de refém e pede dinheiro em troca. Depois de fazer sua exigência na casa dos milhões de dólares, Dodi fica sob a mira da arma de Flora. Ele então aponta a sua própria arma para Donatela e ameaça: “qualquer besteira que você faça, eu vou atirar na Donatela. Ela não é a coisa que você mais ama nessa vida?”

Silveirinha então entra em ação. O personagem de Ary Fontoura quebra um vaso na cabeça de Dodi, que acaba soltando Donatela. Sem a amiga no fogo cruzado, Flora atira em Dodi. Os dois não se machucam, mas pouco depois Flora consegue acertar Dodi, que morre em A Favorita.

Dodi era o verdadeiro pai de Lara na novela

Algo que muita gente não sabia: Dodi era o verdadeiro pai de Lara em A Favorita, e não Marcelo. Depois que Flora foi flagrada pelo marido de Donatela com o personagem de Benício na cama, a vilã ficou com medo das próximas decisões de Marcelo. O ricaço ia contestar a paternidade de Lara e tentar descobrir se a garota era realmente herdeira da família Fontini.

Flora então foi até a casa de Marcelo para se acertar com o amante, mas as coisas não deram certo entre eles e ela acabou o matando. Quando Flora vai para a cadeia, os cuidados de Lara – que na época tinha três anos de idade – ficam com Donatela. A mentira demora para ser revelada no folhetim.

Outra coisa que se descobre ao longo da trama é que Halley (Cauã Reymond) é o filho perdido de Donatela. O jovem foi sequestrado quando tinha seis meses de vida e até então não havia sido encontrado.

Durante grande parte da novela, o público acredita na inocência de Flora, mas ela é a real vilã da trama:

