Final de Rensga Hits: o que acontece na 1ª temporada da série?

A série "Rensga Hits" está em exibição na Globo após fazer um grande sucesso no streaming. A história gira em torno de Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), uma jovem que sonha em ser cantora de sertanejo. A protagonista escreve a música "Desatola, Bandida", mas tem o hit roubado por uma outra artista que, na verdade, é sua meia-irmã. Saiba o que acontece no final de Rensga Hits.

O que acontece no último episódio de Rensga Hits?

A briga entre as empresárias Helena Maravilha (Fabiana Karla) e Marlene (Deborah Secco) fica ainda mais tensa nos dois últimos capítulos de Rensga Hits quando Gláucia (Lorena Comparato) leva o prêmio principal no Berrante Music Awards por "Desatola, Bandida", mas perde o direito de cantar a música já que a empresária rival agencia Raíssa, a verdadeira compositora do hit.

Raíssa acompanha a premiação em sua cidade natal, Lucas do Rio Claro, depois de desistir da vida em Goiânia. A protagonista está totalmente desiludida depois de ver a rival vencer o prêmio de maior prestígio da música com a sua composição, além de descobrir que Enzzo Gabriel (Maurício Destri) e Thamyres (Jeniffer Dias) estão noivos. A mocinha também tem que lidar com seu ex-noivo, abandonado por ela no altar, que aparece pedindo uma parte dos direitos autorais da música.

A vida volta a sorrir para Raíssa quando Marlene a convida para se apresentar no festival Goianejo, um dos mais famosos da cidade. A protagonista ainda não sabe, mas Gláucia foi proibida de cantar o hit por conta dos direitos da composição e por isso foi substituída de última hora pela própria irmã.

A substituição vai gerar mais uma grande discórdia entre Helena e Marlene, mas Raíssa encontra uma solução: ela e Gláucia se apresentam juntas, cativando o público.

O final de Rensga Hits também é marcado por uma tragédia. Roberto Guarariba (Ernani Moraes), pai de ambas as cantoras, sofre um acidente de carro enquanto viaja para encontrar as meninas. A temporada termina com o patriarca internado e, quando recebe a visita das herdeiras, não se lembra de Raíssa.

Veja: Rensga Hits significado e como assistir a série com Alice Wegmann

Vai ter segunda temporada da série?

A segunda e a terceira temporada de Rensga Hits já estão confirmadas, conforme anunciado pela Globo em abril deste ano. A emissora irá gravar os novos episódios simultaneamente para encurtar o tempo de espera entre uma temporada e outra.

A previsão é de que os novos episódios cheguem ao catálogo da plataforma de streaming em 2024. Já a terceira temporada ainda não tem data para ser lançada.

Enquanto os novos episódios não são lançados, o público pode assistir a série na Globo às segundas, terças, quintas e sextas, às 22h25, horário de Brasília, logo após Terra e Paixão. Todos os oito episódios da primeira temporada também estão disponíveis no Globoplay - é necessário ter uma das assinaturas pagas para ter acesso ao conteúdo.

Inspirada na cantora Marília Mendonça (1995-2021), o seriado acompanha a história de Raíssa Medeiros, uma jovem que descobre uma traição de seu noivo no dia de seu casamento. A protagonista decide abandonar o rapaz no altar e foge da igreja dirigindo seu carro, apelidado de "Bandida", em direção à Goiânia, para seguir o sonho de se tornar uma cantora famosa.

O automóvel atola no meio do lamaçal, servindo de inspiração para a composição da música "Desatola, Bandida" que é roubada por outra cantora. Por ironia do destino, a canção escrita por Raíssa faz sucesso na voz de outra pessoa.

Veja: Onde assistir a série de Chitãozinho e Xororó, 'As Aventuras de José & Durval'