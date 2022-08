Rensga Hits significado e como assistir a série com Alice Wegmann

Ao seguir a história da personagem Raíssa Medeiros, uma mulher que busca sucesso no universo da música sertaneja, Rensga Hits tem sido uma produção muito comentada pelo público. A estreia da obra com Alice Wegmann aconteceu no começo do mês de agosto e todos os episódios já estão disponíveis. Além da música, personagens e trama, o que chama a atenção é o título inusitado da atração. O Rensga Hits significado não é conhecido por muita gente, por se tratar de uma expressão regional.

Rensga Hits significado é qual?

O Rensga Hits significado é uma gíria regional que faz referência a situações, sentimentos ou objetos que sejam incríveis e impressionantes. Termo muito usado em Goiás, no Centro-Oeste, lugar em que se passa a trama da série, a expressão tem um caráter positivo e pode ser empregada para dar intensidade a uma frase.

Por exemplo, ao escutar uma boa música, pode-se utilizar o Rensga Hits significado da seguinte forma: “rensga, que delícia de música”. Ao se deparar com algo surpreendente, pode-se dizer apenas “rensga” para expressar sua admiração. É possível comparar que a gíria é bem parecida com a utilização de expressões como “nossa senhora” ou “meu Deus”.

De acordo com o G1 de Goiás, estado em que nasceu o termo que virou título de série, apesar de ser utilizada principalmente de forma positiva, a expressão também pode ser empregada em momentos de susto ou de forma negativa. Neste caso, o exemplo seria: você está na rua e vê um acidente de carro ou uma casa pegando. Imediatamente toma um susto e pensa “rensga, vou chamar ajuda”.

Assista o trailer da série estrelada por Alice Wegmann e se passa no universo do sertanejo:

Marília Mendonça foi inspiração para elenco

A cantora Marília Mendonça, que faleceu em em novembro de 2021, aos 26 anos de idade, foi uma grande inspiração para algumas atrizes da série, como Alice Wegmann e Deborah Secco. Ao Fantástico, Alice contou que a sertaneja foi uma de suas referências enquanto se preparava para dar vida a protagonista de Rensga Hits.

Alice estudou muito o sotaque de Marília e a acompanhava diariamente nas redes sociais. “Eu acho que ela moveu muito a nossa história desde o início”, comentou em reportagem no começo do mês de agosto.

Deborah Secco, revelou para o G1 pouco depois da estreia da série que ouvia diariamente as canções de Marília e tentava copiar alguns dos trejeitos da cantora. Outro nome do elenco, Fabiana Karla também conversou com o G1 sobre o assunto e frisou: “eu acho que ela foi a precursora desse projeto. Acho que todo mundo se inspirou muito nela para trazer esse projeto à tona”.

Onde assistir a série musical?

Rensga Hits é uma produção da Globoplay, por isso é necessário ser assinante do serviço streaming para ter acesso ao conteúdo. Todos os 8 episódios da primeira temporada da atração já estão disponíveis no catálogo e podem ser assistidos a qualquer hora e em qualquer dispositivo. A produção já está com sua segunda temporada confirmada.

Para quem não é cliente da plataforma, a boa notícia é que o primeiro episódio está disponível gratuitamente. Para vê-lo é necessário ter uma conta gratuita e assistir de uma a duas propagandas para ter o conteúdo liberado. Caso goste da série e deseje ver os outros sete episódios, será necessário assinar um dos pacotes da Globoplay.

Atualmente, o site da plataforma oferece pacotes únicos e combos que vão de R$ 24,90 a R$ 89,90, além de uma promoção relâmpago que oferece 12 parcelas de R$ 14,90 para quem assinar o plano anual da Globoplay. Normalmente, este pacote custa 12x de R$ 19,90.

Trilha sonora

A trilha sonora da série já está disponível na plataforma streaming de música Spotify, para quem quer dar play nas canções que tocaram ao longo dos capítulos. Para encontrar as canções, é só procurar por “Rensga Hits” na barra de pesquisa.

Você vai encontrar o álbum da série, que contém dez canções: De Novo Não, Coragem, Disfarce, Desatola Bandida, Pássaro Sem Ninho, Nota 100 (Tubo Bem Acontece), Doideira na Banheira, Partiu Paraíso, Réu Primário e Tempo Esgotado.

