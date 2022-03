Final de Um Lugar ao Sol: atores mudam visual após o fim das gravações

O final de Um Lugar ao Sol vai ao ar em 25 de março. A novela mostrará o desfecho da história do usurpador Christian (Cauã Reymond) e demais personagens. Desde o fim das gravações da trama, que foram encerradas antes mesmo da estreia do folhetim, os atores já mudaram bastante de aparência. Confira abaixo.

Alinne Moraes, a Bárbara – Final Um Lugar ao Sol

Em Um Lugar ao Sol, Alinne Moraes vive Bárbara, filha de Santiago (José de Abreu). A mimada se casa com Christian/Renato e os dois vivem uma relação extremamente conturbada, cercada de traições, mentiras e até um pedido de divórcio.

Na trama, Alinne esteve o tempo inteiro com madeixas longas para viver a personagem. Agora, a atriz adotou ao corte curtinho.

Ana Baird, a Nicole – Final Um Lugar ao Sol

Ana Baird, a Nicole de Um Lugar ao Sol, mudou radicalmente o visual após o fim da novela. No folhetim, ela aparece com os cabelos ruivos, na altura do queixo. A atriz agora aderiu ao cabelo curtinho com tons de cinza e castanho.

Sua personagem no folhetim é Nicole, irmã de Bárbara e Rebeca (Andrea Beltrão). A personagem passa grande parte da novela sofrendo gordofobia e trava uma guerra com a balança. Ela também vive um relacionamento com Paco (Otávio Muller).

Andreia Horta, a Lara

Andreia Horta também já mudou o visual. A Lara de Um Lugar ao Sol aparece com os cabelos bem curtinhos na novela. A atriz agora está com as madeixas um pouco mais longas, na altura do ombro.

Lara é o grande amor da vida de Christian. Quando o rapaz decide assumir o lugar de Renato, ele deixa a mocinha para trás. Ao longo da trama, ele volta a se relacionar com a neta de Noca (Marieta Severo), agora sob a identidade do milionário.

Juan Paiva

Juan Paiva, o Ravi de Um Lugar ao Sol, aderiu a tranças após o final das gravações da novela. Na trama, ele interpreta o melhor amigo de Christian, uma das poucas pessoas que sabem do segredo do protagonista, o que causa muito atrito entre eles.

Ele vive um relacionamento com Joy (Lara Tremouroux), com quem tem um filho, Francisco. A jovem morreu ao longo da novela e Ravi passou a cuidar da criança sozinho.

Gabriel Leone, o Felipe – Final Um Lugar ao Sol

Adeus ao cabelo comprido! O intérprete de Felipe voltou ao cabelo curtinho depois de interpretar o jovem em Um Lugar ao Sol.

Na novela, o rapaz se apaixona por Rebeca (Andrea Beltrão), mulher 20 anos mais velha que ele. Cecília (Fernanda Marques), filha da modelo, não aceita o relacionamento devido ao jovem ser o ex-namorado de sua melhor amiga Bela. Mesmo assim, os dois lutam para ficarem juntos.

+ Santiago morre na novela Um Lugar ao Sol? Como será o final