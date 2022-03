Santiago morre na novela Um Lugar ao Sol? Como será o final

O final da novela de Lícia Manzo está próximo, os dias da atual novela das 21h no ar estão contados e alguns personagens já tem ganhado seu desfecho. Santiago morre na novela Um Lugar ao Sol? Confira o que está previsto para acontecer com o papel de José de Abreu.

Santiago morre no final da novela Um Lugar ao Sol?

Santiago não vai morrer e será feliz no final da novela Um Lugar ao Sol, segundo antecipa o portal O Fuxico. Apesar de todos os altos e baixos do relacionamento com Érica, por causa das interferências, obstáculos, a recente morte da irmã da personal trainer, entre outros motivos, Santiago terá finalmente paz e felicidade. O casal vai terminar lado a lado, saudáveis e contentes.

O casal passou por poucas e boas por conta da aceitação da família do empresário com a jovem, Bárbara chegou a armar contra a madrasta e o pai, o que o levou a acreditar que estava sendo traído pela mulher. Mas tudo se acertou e o final feliz do casal chega na próxima, e última, semana da novela. Os dois também passaram por um susto em que o dono da Redentor quase morreu, mas a saúde do personagem de José de Abreu estará normalizada no desfecho do folhetim e Santiago não morre em Um Lugar ao Sol.

Depois de tudo, Bárbara não vai mais atormentar o pai com seu relacionamento conturbado com Renato/Christian, pois vai se separar do rapaz, no entanto, a moça arranjará outro namoro tóxico e viverá novos altos e baixos com o novo amor.

Susto – Santiago quase morreu na novela Um Lugar ao Sol

Em capítulo exibido no começo de 2022, Santiago quase morreu na novela Um Lugar ao Sol, depois do uso de um medicamento sem orientação médica.

Preocupado com sua performance na cama, Santiago fez uso de um estimulante sexual, mas acabou passando muito mal e precisou ser atendido por um médico. Depois de muita teimosia, o empresário revelou o remédio que havia tomado e tomou uma bronca.

Como Erica e Santiago se conheceram

Erica e Santiago se conheceram quando a moça foi contratada para ajudar Santiago no cuidado com a saúde. Personal Trainer, a personagem de Fernanda de Freitas passou a cuidar das séries de exercícios do empresário e durante a convivência, os dois acabaram criando laços.

Da amizade nasceu um romance, que não foi bem aceito na família de Santiago, mas o empresário insistiu em continuar com a amada. Depois de um plano de Bárbara, que quase os separou, Cecília (Fernanda Marques) revelou a verdade para o avô, que reatou o namoro com Erica. Os dois então finalmente se casaram.

Quem morre no final de Um Lugar ao Sol

Stephany é uma das personagens que morre na reta final da novela Um Lugar ao Sol, a irmã de Érica foi assassinada no capítulo do dia 16 de março pelo ex-marido Roney (Danilo Granghéia). A mulher já havia apanhado do marido antes e era perseguida pelo mau-caráter.

Elenice e o irmão Teodoro (Fernando Eiras) também vão morrer no final da novela Um Lugar ao Sol segundo a colunista Patrícia Kogut do O Globo. A jornalista divulgou que os dois terão covid-19 na trama e vão falecer, porém, não serão mostradas cenas dos dois doentes. A revelação da morte acontecerá em uma conversa de Rebeca (Andrea Beltrão), a última cena da dupla será no tribunal, durante o julgamento de Christian.

Um dos finais de Ravi (Juan Paiva) seria trágico e o rapaz morreria em um acidente de carro, mas no final de 2021 a autora Lícia Manzo revelou que este final alternativo não irá ao ar, sabe-se então que o jovem irá sobreviver, no entanto, há dois possíveis desfechos, um ao lado de Lara (Andrea Horta) e o filho, e outro sem a amiga como namorada.

Que dia acaba Um Lugar ao Sol

Um Lugar ao Sol vai terminar no dia 25 de março, sexta-feira, e terá reprise de seu último capítulo no dia seguinte, sábado (26). Para assistir ao final, em que Santiago não morre na novela Um Lugar ao Sol, há duas opções gratuitas e ao vivo, acompanhar pela TV Globo ou a aba ‘agora na TV’ da Globoplay. Para quem perder ambas as exibições, será necessário assinar a Globoplay para assistir o capítulo final na íntegra.

A partir do dia 28 de março de 2022, segunda-feira, a faixa das 21h será ocupada por Pantanal, remake da obra de Benedito Ruy Barbosa que foi sucesso na TV Manchete em 1990. Conheça:

