Quem são as filhas de Marieta Severo e Chico Buarque?

A atriz Marieta Severo e o cantor Chico Buarque foram casados por mais de 30 anos, entre as décadas de 60 e 90, e tiveram três filhas: Silvia, Helena e Luísa. Eles também têm alguns netos famosos, como Clara Buarque que atualmente atua na novela Travessia. Conheça as filhas de Marieta Severo e Chico Buarque e toda a família.

Silvia é a primeira entre as filhas de Marieta Severo e Chico Buarque

A filha primogênita de Marieta Severo e Chico é Silvia, que hoje tem 54 anos. Ela nasceu em Roma, na Itália, enquanto os famosos estavam em autoexílio durante a ditadura militar brasileira.

Assim como os pais, Silvia seguiu carreira artística. A famosa é atriz e já esteve em novelas da Globo e da Manchete. Na emissora carioca, pode ser assistida em Caminho das Índias (2009), América (2005), O Sexo dos Anjos (1989) e Bebê a Bordo (1988). Já no extinto canal, participou de Dona Beija (1986) e Xica da Silva (1996) Além do trabalho na televisão, Silvia também é ligada ao movimento dos Direitos Humanos.

Silvia é mãe de Irene, 17, fruto de seu casamento com o ator Chico Diaz. Os dois se separaram em 2021.

Helena Buarque é a filha do meio

Helena Buarque é a segunda entre as filhas de Marieta Severo e Chico Buarque, hoje com 52 anos. Ao contrário da família famosa, ela opta por viver discretamente e longe dos holofotes - ela nem mantém uma conta no Instagram.

A filha do meio foi casada com o cantor Carlinhos Brown, de quem se separou em 2011 após 10 anos de união. Com ele, teve quatro filhos Francisco, Clara, Cecília e Leila.

Os dois primeiros são os mais famosos. Chico Brown seguiu os passos do pai e se tornou cantor, compositor e multi-instrumentista. Já Clara Buarque é atriz e atualmente interpreta Bia na novela Travessia.

Luísa Buarque é a caçula

A mais nova entre as filhas de Marieta Severo e Chico Buarque é Luísa, de 47 anos anos. Ela também não segue carreira artística e optou pela área acadêmica - a caçula é professora da PUC-Rio e Doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de já ter publicado alguns livros.

Ela é mãe de Lia Buarque, de 20 anos, fruto de seu casamento com o ator e diretor Claudio Baltar.

Em que ano Chico Buarque casou com Marieta Severo?

O casal se conheceu em 1966 e ficou junto até 1999, somando mais de 30 anos de união. Em entrevista à revista Trip, em 2004, a atriz contou como conheceu o cantor. "Estava fazendo minha terceira peça. Ele tinha ido ao Rio para apresentar o primeiro show dele na cidade. Daí o Hugo Carvana, que era o diretor desse show, levou o Chico para ver a minha peça. Eu já tinha ouvido falar desse novo músico de São Paulo, sabia que ele já tinha até feito um disquinho e tal. O Hugo nos apresentou e cada um foi para o seu lado. Dias depois, o Chico voltou com flores. Daí a gente começou a sair e, pouco tempo depois, estávamos morando juntos", relembre.

Marieta tinha acabado de sair de outro casamento, que durou apenas um ano, com o artista plástico Carlos Vergara. "Mas foi um fracasso, o casamento durou um ano... Não, brincadeira, não foi um fracasso. É que eu era menina, não era para ter casado, né?", disse.

Atualmente, ela é casada com o diretor de teatro Aderbal Freire Filho. Já Chico mantém um relacionamento com a advogada Carol Proner, de 48 anos.