Final de Vanessa em Todas as Flores: vilã fica miséria e paga pelas maldades

O final de Vanessa em Todas as Flores é longe de todo o luxo que a personagem de Vanessa Colin ostentou ao longo da trama. A vilã é traída por Pablo (Caio Castro), que foge com todo o dinheiro roubado, e fica na miséria depois que Zoé (Regina Casé) é presa.

O que acontece com Vanessa no final de Todas as Flores?

Vanessa fica pobre no último capítulo de Todas as Flores. A filha de Zoé termina a trama sozinha após Pablo fugir para a Ásia.

A vilã mostra sua maldade até o final da novela. Depois de levar um tiro no braço disparo por Maíra (Sophie Charlotte), a megera decide incriminar a irmã injustamente pela morte de Humberto (Fábio Assunção) e Galo (Jackson Antunes). Para escapar da cadeia, Zoé confirma para a polícia a versão falsa contada pela filha.

Maíra vai presa e, durante o julgamento, Vanessa continua mentindo sobre os fatos. No entanto, a vilã é surpreendida quando Zoé chega para dar seu testemunho e admite ser a verdadeira criminosa, além de citar seu envolvimento com a quadrilha de tráfico humano.

Vanessa até tenta dizer para a juíza que a mãe está louca, mas o depoimento de Zoé é considerado válido e a vilã vai presa, enquanto Maíra é inocentada.

Em seguida, há uma grande passagem de tempo na trama. Zoé sai da cadeia e recebe a visita de Maíra, que diz que nunca mais teve notícias de Vanessa. Ao longo dos anos em que a chefe da organização esteve presa, a mãe de Nico sumiu no mundo.

É nos minutos finais que Vanessa reaparece, agora com os cabelos longos, usando um vestido justo e botas na altura do joelho, surpreendo Zoé com seu novo look. A personagem de Letícia Colin até olha uma foto de seu filho Nico, mas não dá a mínima para a criança.

Juntas na miséria, mãe e filha passam a praticar furtos e roubam dinheiro e cartões de crédito de vítimas que estão distraídas na rua.

Já Nico, filho de Vanessa, cresce ao lado de Rivaldinho. O garoto é criado por Maíra e Rafael (Humberto Carrão), que também adotam Aninha. Nos minutos finais, a protagonista aparece grávida novamente.

Qual o final de Pablo em Todas as Flores?

Amante e cúmplice de Vanessa, Pablo trai a vilã no último capítulo de Todas as Flores. O filho de Judite (Mariana Nunes) abandona a namorada e fica ao lado de Maíra, que dá um tiro no braço da irmã.

Sem prestar socorro para a mãe de seu filho, Pablo foge com os R$ 40 milhões que foram roubados da Rhodes por Humberto.

O rapaz embarca para a Indonésia sem deixar rastros no Brasil. No país estrangeiro, Pablo ostenta uma vida de riquezas ao lado de prostitutas, mas acaba levando um golpe.

Após a passagem de tempo, o ex-vendedor aparece com um novo visual em um hotel de luxo. O rapaz recebe uma bebida de uma das prostitutas, que está com sonífero dentro.

Pablo desmaia após tomar o drink, enquanto as duas mulheres roubam suas joias. Elas também abrem o armário em que o rapaz guarda a fortuna em espécie e levam todo o dinheiro, fazendo com que o brasileiro volte a ser pobre.

O último capítulo de Todas as Flores já está disponível para os assinantes do Globoplay. O final da novela foi transmitido ao vivo para os fãs mais fervorosos do folhetim, que terminou com um total de 85 capítulos.

