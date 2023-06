Final de Maíra em Todas as Flores: mocinha é inocentada

O final de Maíra em Todas as Flores será feliz. A mocinha passa por uma situação desesperadora no começo do último capítulo, quando é acusada de ter matado Humberto (Fábio Assunção) e Galo (Jackson Antunes), mas é inocentada por Zoé (Regina Casé).

O que acontece com Maíra no final de Todas as Flores?

Maíra decide ajudar Zoé, que está com as duas pernas quebradas, e Vanessa (Letícia Colin), que leva um tiro no braço, mas é traída pelas vilãs. Quando a polícia chega na casa de Angra dos Reis, as megeras afirmam que Maíra é a culpada por tudo, incluindo a morte do pai de Rafael (Humberto Carrão) e do aliciador de crianças.

A perfumista passa semanas na cadeia até o julgamento. A surpresa para a protagonista e parao público acontece quando Zoé é chamada para depor e tem um lapso de consciência, assumindo a culpa no lugar da protagonista.

A vilã assume ter participado do esquema de tráfico humano e ser a responsável pela morte de Rivaldo (Chico Diaz), Guiomar (Ana Beatriz Nogueira), além de seu amante e de Galo. Com a confissão da criminosa, Maíra é inocentada e se livra da cadeia.

A mocinha volta a ser perfumista na Rhodes, que consegue se reerguer com a nova coleção feita por Mauritânia (Thalita Carauta) e com a fragrância elaborada por ela. A personagem de Sophie Charlotte também tem um final feliz ao lado de Rafael, com quem cria Rivaldinho, Nico e Aninha, que foi comprada por ela quando fingiu ser parte da organização de tráfico.

Após uma passagem de tempo, Maíra se torna uma perfumista famosa e bem-sucedida. A protagonista, no entanto, é a única pessoa que espera Zoé na porta do presídio quando a megera enfim sai da prisão. A perfumista ainda dá dinheiro para que a mãe possa se reerguer.

A esperada vingança de Maíra de fato não acontece. Ao longo da segunda parte da trama, a mocinha não faz nada para as megeras que de fato as prejudique – a única que sai perdendo em todas as situações é ela mesma.

Nas redes sociais, o público reclama da vingança que não existiu. “A Maíra não fez vingança nenhuma e no último capítulo foi coroada como a maior BESTA DA NOVELA”, escreveu Sérgio Santos.

“O poder da Carla Diaz X a vingança de Maíra”, debochou um espectador.

“E a vingança de Maíra, dá tempo de rolar ainda serasse?”, questionou Nilson Xavier.

“A vingança da Maira contra a Zoé ficou por conta da Zoé msm pq se depender dela KKKKKKKKKKKKK”, escreveu mais um internauta.

O que acontece com Zoé e Vanessa?

Depois que Maíra deixa a casa de Zoé nos minutos finais do último capítulo, Vanessa surge com um visual completamente diferente.

A megera se surpreende ao ver a filha, mas logo as duas voltam a fazer o que sabem melhor: brigar por dinheiro. Falidas, mãe e filha se juntam para sobreviver.

As vilãs terminam a novela cometendo furtos pelas ruas do Rio de Janeiro. Enquanto Zoé distrai as vítimas, Vanessa rouba carteiras.

