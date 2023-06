Final de Todas as Flores: o que acontece e quem fica com quem

O último capítulo de Todas as Flores foi disponibilizado no Globoplay nesta quinta-feira, 1º. O desfecho da história escrita por João Emanuel Carneiro mostra a prisão de Zoé (Regina Casé), que enfim se redime com Maíra (Sophie Charlotte) e inocenta a filha. Já Vanessa (Letícia Colin) amarga uma vida na miséria. Confira o final de Todas as Flores.

Qual o final de Zóe em Todas as Flores

Zoé enfim paga pelos seus crimes no último capítulo de Todas as Flores. A chefe da organização criminosa é presa pela polícia e assume toda a culpa. A megera não fica com o dinheiro roubado da Rhodes como desejava e, ao invés disso, vai para atrás das grades.

A vilã também se redime com sua filha Maíra. Durante o julgamento, Zoé inocenta a protagonista das acusações injustas de ter participado do esquema de tráfico humano e da morte de Humberto (Fábio Assunção) e Galo (Jackson Antunes), livrando-a da cadeia.

Nos minutos finais do capítulo, Maíra é a única pessoa que espera por Zoé quando a megera sai da cadeia depois de uma grande passagem de tempo. As duas se reconciliam.

Tempos depois, Zoé e Vanessa se reencontram e passam a cometer delitos para sobreviver.

Vanessa fica na miséria

Vanessa fica sem dinheiro enquanto Zoé estiver na cadeia. A vilã também não consegue colocar as mãos no dinheiro da Rhodes e fica sem a companhia de Pablo (Caio Castro), que não quer mais saber da mãe de seu filho.

Depois que Zoé sai da prisão, mãe e filha se unem novamente para cometer pequenos delitos pelas ruas do Rio de Janeiro.

Maíra é inocentada e fica com Rafael no final de Todas as Flores

O final de Todas as Flores é feliz para os mocinhos Maíra e Rafael (Humberto Carrão). A protagonista é inocentada por Zoé da acusação de ter participado do esquema de tráfico humano e dos assassinatos cometidos pela vilã e fica livre da cadeia.

Maíra e Rafael enfim ficam juntos de vez. O casal cria o pequeno Rivaldinho e também Nico, fruto do caso entre Vanessa e Pablo. Além disso, a protagonista se torna uma importante perfumista ao voltar a trabalhar na Rhodes.

Pablo enriquece, mas leva golpe – final de Todas as Flores

Quem fica com o dinheiro da Rhodes é Pablo (Caio Castro). O vendedor é mais esperto que as vilãs e coloca as mãos na fortuna de R$ 40 milhões que Humberto (Fábio Assunção) roubou da Rhodes.

O filho de Judite (Mariana Nunes) se muda para a Indonésia no último capítulo, onde ostenta uma vida de luxo ao lado de prostitutas. A farra do rapaz, no entanto, acaba quando ele leva um golpe das mulheres e perde todo o seu dinheiro.

Diego e Joy ficam juntos no final de Todas as Flores

Outro casal que tem um final feliz é Diego (Nicolas Prattes) e Joy (Yara Charry). Depois de tantas dificuldades para ficarem juntos, o novo funcionário da Rhodes e a filha de Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes) enfim se entregam à paixão.

O mocinho é perdoado por Joy e também por sua família, que relutava contra o romance dos dois devido ao envolvimento de Diego com Lila (Naruna Costa).

Mauritânia deixa administração da Rhodes para ser apenas estilista

Mauritânia (Thalita Carauta) termina a trama feliz ao retornar para suas raízes. Depois de deixar a mansão onde morava para Patsy (Suzy Rêgo), a empresária volta a viver na Gamboa.

A ex-atriz passa a ser estilista da Rhodes e decide deixar a administração para Rafael e Luís Felipe. Nas cenas finais, a empresária aparece em um evento de moda internacional. Ela também fica com Javé (Jhona Burjack).

Outros casais têm um final feliz no final de Todas as Flores. Um deles é Luís Felipe e Lila, que salvam o casamento depois de tantas crises. O promotor de justiça se redime com a família e também com Rafael, apoiando no projeto de reconstrução da Rhodes.

Jéssica (Duda Batsow) e Rominho (Luiz Fortes) também ficam juntos. A jovem engravida do amado, e os dois constroem uma família ao lado de Biel (Rodrigo Vidal).

Já Judite fica sozinha. Depois da morte de Humberto, a costureira não encontra outro interesse amoroso, mas permanece feliz na Gamboa.

Darci (Xande de Pilares) surpreende a todos ao contar que está vivendo um romance com Darcy (Zezeh Barbosa), mãe de sua ex-esposa Chininha (Micheli Machado).

