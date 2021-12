Zayla (Heslaine Vieira) em Nos Tempos do Imperador - Foto: Reprodução/Globo

Final de Zayla em Nos Tempos do Imperador será de redenção

Zayla (Heslaine Vieira) infernizou a vida de dezenas de personagens em Nos Tempos do Imperador, mas seu final será feliz. A redenção da filha de Cândida (Dani Ornellas) e Dom Olu (Rogério Brito) começará logo nos próximos capítulos, durante o julgamento de Samuel. Ela também se entregará a um outro amor. As informações são do Notícias da TV.

Qual será o final de Zayla em Nos Tempos do Imperador?

Ao contrário de Tonico (Alexandre Nero), Zayla vai se arrepender de suas maldades e terá um final feliz em Nos Tempos do Imperador, novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

Nas próximas semanas, Zayla irá depor a favor de Samuel quando o mocinho estiver sendo julgado injustamente pela morte do Coronel Ambrósio (Roberto Bonfim). Apesar de ter ameaçado contar toda a verdade para Tonico, a rival de Pilar (Gabriela Medvedovski) dirá que jamais entregaria o engenheiro.

Além disso, Zayla finalmente vai se render ao amor de Guebo (Maicon Rodrigues), que é apaixonado por ela desde a infância.

Em entrevista ao podcast Novela das 9, a atriz Heslaine Vieira disse que chorou ao ler o desfecho da personagem. “É inesperado. Ou não… É inesperado agora, neste momento. Já acertaram o fim na internet. Não 100%, mas já acertaram a linha de raciocínio. Eu não vou falar nada”.

Segundo o veículo, os roteiristas vem reduzindo as cenas de vilania da personagem, para que a história de redenção comece a ser traçada.

Quando acaba a novela?

Nos Tempos do Imperador fica no ar até fevereiro de 2022. Depois do desfecho da história de Dom Pedro II (Selton Mello), a Globo exibirá Além da Ilusão, novela inédita escrita por Alessandra Poggi.

O folhetim será protagonizado por Rafael Vitti e Larissa Manoela, que faz sua estreia na Globo. Na trama, ele será um jovem mágico que será preso injustamente pela morte de Elisa, personagem de Manoela. Ao sair da prisão, se apaixonará por Isadora, irmã de Elisa, também interpretada pela ex-SBT.

