O que acontece com Samuel em Nos Tempos do Imperador?

O que acontece com Samuel em Nos Tempos do Imperador?

Samuel (Michel Gomes) foi preso durante seu casamento com Pilar (Gabriela Medvedovski) na atual novela das seis. Nos próximos capítulos da trama, haverá uma breve uma passagem no tempo de alguns meses e logo em seguida será mostrado o que acontece com Samuel em Nos Tempos do Imperador.

Samuel será condenado em Nos Tempos do Imperador?

Na reta final de Nos Tempos do Imperador, Samuel ficará preso, mas não será para sempre. Surpreendentemente, Zayla (Heslaine Vieira) ficará bastante arrependida de tudo que fez e pedirá perdão para o rapaz. Ela afirma que que entregará Tonico (Alexandre Nero) para a polícia. Porém, o caminho ficará complicado pois Guebo (Maicon Rodrigues) revelará que a vilã perdeu aos provas contra o deputado.

Quem também será afetada com a prisão de Samuel será Pilar, que além de estar longe de seu amado mais uma vez, será afastada da Ordem Terceira devido ao escândalo. Luísa (Mariana Ximenes) também ficará em uma situação complicada por ter dado uma falsa carta de alforria ao engenheiro – ela será intimida a depor sobre o caso.

Após a passagem de tempo de meses, será mostrado o julgamento de Samuel. O rapaz irá relatar a sua inocência e afirmará que foi Salustiano (Alexandre Zachia) quem atirou no Coronel Ambrósio (Roberto Bonfim).

Durante o julgamento, Zayla irá depor a favor do engenheiro e irá expor toda a mentira de Tonico. O resultado não será a favor de Samuel, que será condenado. O deputado irá comemorar o veredito.

Novo término com Pilar

Após receber a sentença desfavorável, Pilar e Samuel irão romper o relacionamento novamente. Desolado com a situação, o engenheiro vai achar melhor ficar longe de sua amada.

O noivo de Pilar vai chegar até a expulsar a médica da delegacia. Desesperada, a mocinha irá pedir para Dom Olu (Rogério Brito) convencer o rapaz a reatar a relação.

Leia também

5 Desfechos Da Nova Fase De Nos Tempos Do Imperador