Final do Comendador em Império pode ser diferente? Público pede nova versão

A edição especial da novela das 9 está caminhando para o fim, e o público tem pedido para que o final do Comendador em Império seja diferente na reprise. Apesar da torcida, não existe nenhuma chance de final alternativo para o personagens de Alexandre Nero na trama.

Inclusive, o autor na novela, Aguinaldo Silva, não faz mais parte do quadro de funcionários da Rede Globo desde o começo do ano; foram 40 anos de casa. Nesta reta final, a audiência da trama segue em alta – e já chegou a bater os 30 pontos.

José Alfredo morre em Império?

José Alfredo vai morrer após levar um tiro fatal do próprio filho José Pedro (Caio Blat). Nos próximos capítulos, o dono da joalheria descobre toda a verdade por trás de seus inimigos: Maurílio (Carmo Della Vecchia) não é filho de Sebastião Ferreira (Reginaldo Faria), mas de Silviano (Othon Bastos).

Os dois trabalham a mando de Fabrício Melgaço, um vilão de identidade secreta. O público vai descobrir que Melgaço é ninguém mais, ninguém menos que Zé Pedro, filho do Comendador e diretor financeiro da Império.

No último capítulo, o trio sequestra Cristina (Leandra Leal) e pede uma fortuna ao ricaço para liberar a moça. Os vilões atraem o Comendador e Josué (Roberto Birindelli) para um galpão abandonado e os personagens entram em confronto. Josué distrai Maurílio, e enquanto isso, Zé Alfredo dá um tiro certeiro no biólogo, que cai morto. Revoltado com a morte do filho, Silviano tenta acertar o homem de preto, mas é surpreendido por Josué. O motorista mata o mordomo.

José Pedro fica ferido durante o confronto e cai no chão. Enquanto isso, José Alfredo se apressa para soltar Cristina das amarras. Quando os dois estão prestes a deixar o local, o personagem de Caio Blat consegue alcançar a arma e atira no próprio pai. José Alfredo não resiste e morre.

Final do Comendador em Império desagrada público

Sempre que há uma notícia sobre o fim da novela Império no DCI, os leitores se manifestam em sua maioria contra a morte de José Alfredo. Afinal, o Comendador lutou tanto para conseguir derrotar seus inimigos e chega a ser injusto que ele não tenha um final feliz.

Nas redes sociais, o público também esperava um final melhor para a protagonista. “Essa novela foi muito boa, mas a parte final da novela o autor vacilou. O Comendador jamais poderia morrer pelo José Pedro. O José Pedro teria de ser preso aí ficaria muito bom o fim irmão!!”, escreveu um fã da novela.

“À cada cena do comendador, eu fico mais indignada com a morte dele no final da novela. Já não bastasse a morte falsa, o autor teve que matar o protagonista de novo. #imperio”, disse outra espectadora.