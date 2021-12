Flávia leva tiro e fica perto da morte em ‘Quanto Mais Vida Melhor’

Apesar de já ter escapado da morte uma vez, Flávia de “Quanto Mais Vida, Melhor” vai correr risco de morte. A dançarina vai executar um plano contra os milicianos a mando de Cora (Valentina Bandeira), mas a armação dará errado e a personagem e levará um tiro.

O que vai acontecer com Flávia em Quanto Mais Vida Melhor?

Em cenas previstas para irem ao ar no dia 13 de dezembro, Flávia vai entrar em uma nova enrascada em Quanto Mais Vida Melhor. A protagonista da novela irá até um motel para seduzir o miliciano Conrado (Alex Nader), conforme ela havia combinado com Cora.

A ideia é que a dançarina coloque um remédio na bebida dele, para que ela possa roubar o dinheiro que está com o bandido. Porém, Flávia se atrapalhará na hora de dopar o personagem e ele perceberá que a jovem está tramando algo, de acordo com informações de Zean Bravo, do Na Telinha.

Sem saber o que fazer, a pilantra vai revelar o plano de Cora para Conrado. O miliciano vai atrás de Leco (André Silberg) e Neco (Carlos Silberg), que escondidos em uma suíte ao lado.

Uma confusão começa com uma troca de tiros entre os três, e Flávia acabará sendo atingida. Neném (Vladmir Brichta) e Paula (Giovanna Antonelli), que também vão estar no local, socorrem a garota e a levam para o hospital.

Ela vai receber os cuidados de Guilherme (Mateus Solano) e passará uma semana internada, mas ficará bem. Depois de deixar o hospital, Flávia estará ainda mais envolvida romanticamente com o médico. Em cenas previstas para irem ao ar 17 de dezembro, a dançarina e Guilherme vão se beijar.

Sobre o que é a novela e quem é a personagem de Valentina?

Em Quanto Mais Vida, Melhor, Flávia é uma dançarina de pole dance que se envolve em um golpe para roubar milhares de dólares de um empresário.

O roubo dá errado e para fugir, ela acabou entrando em um voo junto com Guilherme, Neném e Paula. O avião cai e os quatro ficam de frente com a morte, mas ganham uma nova chance de voltar a vida, mas com uma condição: um deles vai morrer de fato em um ano.

Quanto Mais Vida, Melhor está em exibição na Globo de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília. Os episódios também ficam salvos no GloboPlay.