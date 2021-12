Flávia de Quanto Mais Vida Melhor anuncia novo personagem

Mais um personagem vai chegar na nova novela das sete. Valentina Herszage, a Flávia de Quanto Mais Vida, Melhor, anunciou que o ator Caio Manhente irá entrar para a trama em breve no papel de Gabriel.

Quem é o personagem de Caio Manhente e qual a relação dele com Flávia em Quanto Mais Vida, Melhor?

Em Quanto Mais Vida Melhor, Caio Manhente irá atuar como o personagem Gabriel. Até agora, o que se sabe sobre o jovem é que ele irá ganhar um bar de presente de sua mãe, Carmen (Júlia Lemmertz), para ter o seu próprio negócio. Ele retorna de Nova York após passar alguns anos estudando mixologia, que estuda a formulação de coquetéis.

O ator já apareceu no Instagram de Valetina Herszage antes e é provável que Gabriel e Flávia tenham alguma relação na novela. Em 25 de julho, a intérprete de dançarina de pole dance de Quanto Mais Vida, Melhor postou uma foto ao lado do colega com a legenda “Quem tem um amigo tem tudo. Reluz.”. Não se sabe se os dois personagens terão algum envolvimento amoroso.

Esse não será o primeiro papel de Caio em novelas. Ele pode ser assistido em O Sétimo Guardião (2018), Malhação (2016), Boogie Oogie (2014), Cordel Encantado (2011) e Viver a Vida (2009).

O ator também ficou conhecido por interpretar Tom no seriado Detetives do Prédio Azul. Outro papel de destaque do ator foi no filme Veneza, em que ele vive Júlio, um rapaz que se apaixona pela prostituta Madalena (Carol Castro).

Recentemente, ele fez um post em seu Instagram que chamou atenção. Ele expôs a carta que recebeu da emissora com o valor recebido por ele por conta de direitos autorais de cinco obras que foram comercializadas para canais internacionais, GloboPlay e Viva.

“Muita gente pergunta como é quando vendem uma novela que você fez. E é assim: a gente recebe uma carta de direitos conexos e ou autorais de licenciamento da Globo. E nesse caso aqui as vendas foram para canal interno, o Globoplay, e outras emissoras”, começou. “Um monte de novelinha aí que eu fiz. Aí eu ganhei R$ 395. Tá bom…”

Sobre o que é Quanto Mais Vida, Melhor?

Quanto Mais Vida, Melhor é a nova novela do horário das sete da Globo. Escrita por Mauro Wilson, a trama inédita estreou no mês de novembro, após passar por algumas interrupções nas gravações causadas pela pandemia de covid-19. Enquanto isso, a emissora optou por colocar no ar uma edição especial da novela Pega Pega.

A história gira em torno de quatro personagens, Flávia, Guilherme (Mateus Solano), Neném (Vladmir Brichta) e Paula (Giovanna Antonelli) que não se conhecem no início, mas sofrem um acidente aéreo juntos. Eles ganham uma segunda chance para voltar a vida, mas com a condição de que um deles vai morrer de verdade em um ano.

O que eles não sabem, é que mesmo sem se conhecerem antes do acidente, o destino deles já estava interligado. Por exemplo, Rose (Bárbara Colen), esposa de Guilherme, é ex-namorada de Neném.

Ao longo da trama, Paula e Neném vão ter um envolvimento amoroso, assim como Guilherme e Flávia. A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília, na Globo.