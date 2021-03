‘Framing Britney Spears: onde assistir o documentário

Nos últimos 13 anos, Britney Spears foi submetida a uma tutela que a impede de controlar os direitos de sua propriedade. E agora, um documentário intitulado “Framing Britney Spears ” visa lançar luz sobre a luta jurídica da artista. Continue para saber onde assistir o filme.

Framing Britney Spears mostra a ascensão da estrela à fama, é claro, apresentando imagens de arquivo que datam de 1992, quando ela se apresentou aos telespectadores dos Estados Unidos com apenas 11 anos no Star Search.

Mas não para por aí, com o documentário também focando em questões mais recentes em torno da saúde mental de Spears e sua batalha legal contra seu pai para recuperar o controle sobre suas finanças.

Desde 2008, Spears está sob uma tutela que concede a seu pai, Jamie Spears, e a um advogado o controle de seus ativos financeiros e pessoais. O filme cobre o passado da artista e os eventos que a levaram à atual batalha judicial sobre sua propriedade.

Se você ainda não assistiu “Framing Britney Spears”, veja como pode assistir ao documentário sobre que está dando o que falar.

Como assistir o documentário “Framing Britney Spears”

” Framing Britney Spears ” agora está disponível para assistir no Globoplay. Para assistir, faça um cadastro na plataforma com um login e senha.

O documentário é disponibilizado apenas para assinantes, então se você ainda não é cliente, basta escolher o plano que se encaixa no seu orçamento. Há pacotes a partir de R$ 22,90.

O serviço pode ser acessado tanto no Android e no iOS quanto no computador, por meio do globoplay.com.

Assista ao trailer do documentário da Britney Spears