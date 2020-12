Os melhores episódios de Friends para assistir no Natal

Com o anúncio da Netflix de que a série Friends seria retirada do catálogo no próximo mês, muitos fãs da série se apressaram para maratonar os episódios uma última vez. Há, inclusive, quem vá aproveitar o feriado do Natal para isso.

Por isso, o DCI preparou hoje uma lista com os melhores epidódios de Natal de Friends para te ajudar nessa missão. Confira!

The One With Phoebe’s Dad (Temporada 2, episódio 9)

Em um dos episódios de natal favoritos dos fãs de Friends, Ross compra um porta-retratos e Phoebe acredita que o homem das fotos é seu pai. É nesse episódio que ela acaba descobrindo que tudo não passava de uma mentira contada durante anos e descobre a verdadeira identidade de seu pai.

No Natal ela resolve, então, ir conhecê-lo acompanhada por Joey e Chandler. A viagem faz com que os rapazes não tivessem tempo de comprar os presentes, e eles acabam fazendo as compras de Natal em um posto de gasolina.

The One Where Rachel Quits (Temporada 3, episódio 10)

O nome do episódio vem do fato de Rachel pedir demissão do Central Perk, mas o que realmente faz parte da trama de Natal é a profissão inusitada que Joey encontra para tirar uma grana extra: vendedor de árvores de natal.

Phoebe fica triste pensando nas árvores antigas que são descartadas pelos clientes e tenta convencê-lo a oferecê-las a eles. No fim das contas, todos eles escolhem comprar as árvores que seriam descartadas e enchem o apartamento de Monica com elas.

The One with the Girl from Poughkeepsie (Temporada 4, episódio 10)

Phoebe quer mostrar seus dotes como compositora e resolve escrever uma canção de Natal para seus amigos. O problema é que ela não consegue encontrar nenhuma palavra que rime com Chandler e Rachel.

Mais um episódio que ficou marcado para os fãs de Friends, ele se desenrola também com questões amorosas de Ross, Chandler, Rachel e Monica.

The One With the Inappropriate Sister (Temporada 5, episódio 10)

Mais uma vez o foco desse episódio de Natal de Friends é Phoebe: dessa vez, ela tenta conseguir doações ao Exército da Paz, mas acaba coletando muito mais porcaria do que realmente dinheiro na lata.

Além disso, Rachel descobre um relacionamento entre seu namorado e sua irmã.

The One With the Routine (Temporada 6, episódio 10)

Este episódio de Friends não é exatamente um episódio de Natal, mas se passa também durante as festas de fim de ano. Nele, Monica, Ross e Joey viram dançarinos de fundo do programa de Dick Clark na véspera de ano novo.

Em paralelo, os outros personagens saem em busca dos presentes de Natal que deveriam ter ganho da amiga.

The One With the Holiday Armadillo (Temporada 7, episódio 10)

Além de um episódio de Natal em Friends, esse também pode ser considerado um episódio de Hanukkah. É nele que Ross se fantasia de tatu, na falta de uma fantasia de papai noel, para explicar a importância do Natal para o seu filho.

O problema é que o menino só quer saber do bom velhinho, e a tática não dá muito certo.

The One with Ross’s Step Forward” (Temporada 8, episódio 10)

A nova namorada de Ross tenta convencê-lo a enviar cartões de Natal com as fotos dos dois – mas ele não se sente confortável com a ideia, já que acredita que ainda não está pronto para dar esse passo na relação.

Acontece que ele não tem coragem de conversar sobre o assunto, e acaba criando um baita climão.

The One with Christmas in Tulsa (Temporada 9, episódio 10)

Em mais um episódio natalino de Friends, Chandler irá precisar passar as festas de fim de ano em Tulsa por conta do novo trabalho, o que acaba deixando Monica chateada. No meio dos preparativos, ele acaba sendo questionado sobre o que faria se estivesse em casa, e relembra outros natais que passou com os amigos no Central Perk.